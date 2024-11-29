Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что Украине в ближайшие месяцы придется покинуть город Покровск Донецкой области.

Фройдинг прогнозирует потерю Украиной Покровска

Об этом он сказал в подкасте Nachgefragt Министерства обороны Германии.

Фройдинг оценивает, что "Россия владеет военной инициативой на всех фронтах, во всех областях", в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий.

Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств, — добавляет немецкий генерал, отмечая большие потери российских сил — до 2 тыс человек в сутки. Кристиан Фройдинг Руководитель спецштаба по Украине при Министерстве обороны ФРГ

Для Украины, по словам Фройдинга, сложилась особенно критическая ситуация в районе города Покровск Донецкой области, который является важным транспортным узлом для украинских сил.

Я считаю, что Покровск придется оставить в конце года или начале 2025 года. Поделиться

Немецкий генерал прогнозирует эскалацию боевых действий и на территории Курской области, которая частично контролируется украинскими силами — в частности, путем участия северокорейских военных.

Ранее в разведывательном центре Сил обороны Эстонии еще в октябре допускалось, что украинские силы могут быть вынуждены покинуть Покровск в Донецкой области до конца года.

Напомним, Кристиан Фройдинг говорил, что в Германии видят признаки того, что российская армия до 2029 года хочет достичь таких возможностей, чтобы осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Путин не может простить Германию поддержку Украины

Германия якобы является главной мишенью для российского диктатора Владимира Путина после Украины, поскольку она активно помогает ВСУ и всему украинскому народу. Такое мнение озвучил руководитель специального штаба по Украине при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.

Германия сейчас является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины. Поделиться

На этом фоне он призвал не забывать о предыдущих "почтовых атаках" на немецкую логистическую компанию.