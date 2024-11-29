Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что Украине в ближайшие месяцы придется покинуть город Покровск Донецкой области.
Главные тезисы
- Немецкий генерал Фройдинг прогнозирует, что Украине придется покинуть город Покровск в ближайшие месяцы на фоне потерь от российских атак.
- Эскалация боевых действий в Курской области и угроза контролируемым украинскими силами территориям подчеркиваются немецким генералом.
- Российские гибридные атаки нарушают международное право, создавая угрозу для Германии и других стран, поддерживающих Украину.
Фройдинг прогнозирует потерю Украиной Покровска
Об этом он сказал в подкасте Nachgefragt Министерства обороны Германии.
Фройдинг оценивает, что "Россия владеет военной инициативой на всех фронтах, во всех областях", в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий.
Для Украины, по словам Фройдинга, сложилась особенно критическая ситуация в районе города Покровск Донецкой области, который является важным транспортным узлом для украинских сил.
Немецкий генерал прогнозирует эскалацию боевых действий и на территории Курской области, которая частично контролируется украинскими силами — в частности, путем участия северокорейских военных.
Ранее в разведывательном центре Сил обороны Эстонии еще в октябре допускалось, что украинские силы могут быть вынуждены покинуть Покровск в Донецкой области до конца года.
Напомним, Кристиан Фройдинг говорил, что в Германии видят признаки того, что российская армия до 2029 года хочет достичь таких возможностей, чтобы осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.
Путин не может простить Германию поддержку Украины
Германия якобы является главной мишенью для российского диктатора Владимира Путина после Украины, поскольку она активно помогает ВСУ и всему украинскому народу. Такое мнение озвучил руководитель специального штаба по Украине при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.
На этом фоне он призвал не забывать о предыдущих "почтовых атаках" на немецкую логистическую компанию.
Международное право, по мнению России, больше не действует. Учитывая, что Германия оказывает Украине наибольшую поддержку среди европейских государств, мы являемся главной мишенью для российских гибридных атак, и мы должны быть готовы к этому.
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