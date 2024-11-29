Німецький генерал Фройдінг зробив невтішний прогноз щодо оборони Покровська

Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україні в найближчі місяці доведеться залишити місто Покровськ, що на Донеччині.

Фройдінг прогнозує втрату Україною Покровська

Про це він сказав у подкасті Nachgefragt Міністерства оборони Німеччини.

Фройдінг оцінює, що наразі "Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, у всіх областях", зокрема й на Донбасі, який вже кілька місяців є центром бойових дій.

Росія атакує там з майже немислимим розгортанням людей і матеріальних засобів, — додає німецький генерал, наголошуючи на великих втратах російських сил — до 2 тис людей на добу. Крістіан Фройдінг Керівник спецштабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН

Для України, за словами Фройдінга, склалась особливо критична ситуація в районі міста Покровськ на Донеччині, який є важливим транспортним вузлом для українських сил.

Я вважаю, що Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року. Поширити

Німецький генерал прогнозує ескалацію бойових дій і на території Курської області, яка частково контролюється українськими силами — зокрема шляхом участі північнокорейських військових.

Раніше в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії ще в жовтні допускали, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.

Нагадаємо, Крістіан Фройдінг говорив, що в Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Путін не може пробачити Німеччині підтримку України

Німеччина нібито є “головною мішенню” для російського диктатора Володимира Путіна після України, оскільки вона активно допомагає ЗСУ та усьому українському народу. Таку думку озвучив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак Росії у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України. Поширити

На цьому тлі він закликав не забувати про попередні "поштові атаки" на німецьку логістичну компанію.