Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україні в найближчі місяці доведеться залишити місто Покровськ, що на Донеччині.
Головні тези:
- Україні доведеться залишити місто Покровськ на Донеччині на фоні втрат від російських атак згідно прогнозу німецького генерала Фройдінга.
- Ескалація бойових дій у Курській області та потенційна загроза контрольованим українськими силами територіям відзначається німецьким генералом.
- Міжнародне право порушується в результаті гібридних атак Росії, що створює підвищену загрозу для Німеччини та інших країн, що підтримують Україну.
Фройдінг прогнозує втрату Україною Покровська
Про це він сказав у подкасті Nachgefragt Міністерства оборони Німеччини.
Фройдінг оцінює, що наразі "Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, у всіх областях", зокрема й на Донбасі, який вже кілька місяців є центром бойових дій.
Для України, за словами Фройдінга, склалась особливо критична ситуація в районі міста Покровськ на Донеччині, який є важливим транспортним вузлом для українських сил.
Німецький генерал прогнозує ескалацію бойових дій і на території Курської області, яка частково контролюється українськими силами — зокрема шляхом участі північнокорейських військових.
Раніше в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії ще в жовтні допускали, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.
Нагадаємо, Крістіан Фройдінг говорив, що в Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.
Путін не може пробачити Німеччині підтримку України
Німеччина нібито є “головною мішенню” для російського диктатора Володимира Путіна після України, оскільки вона активно допомагає ЗСУ та усьому українському народу. Таку думку озвучив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.
На цьому тлі він закликав не забувати про попередні "поштові атаки" на німецьку логістичну компанію.
Міжнародне право, на думку Росії, більше не діє. Враховуючи, що Німеччина надає Україні найбільшу підтримку серед європейських держав, ми є головною мішенню для російських гібридних атак, і ми повинні бути готові до цього.
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