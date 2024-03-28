Що насправді відбувається на фронті в Україні. Німецький генерал Фройдінг описав ситуацію

Як вважає очільник ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, станом на сьогодні армія РФ перехопила ініціативу на суші та в повітрі, однак бійцям ЗСУ вдається тримати "стійку та стабільну оборону".
Як розвиваються події на полі бою в Україні
Як вважає німецький генерал, станом на сьогодні українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони.
Крістіан Фройдінг також звернув увагу на те, що протягом останніх кількох тижнів та місяців оборонна тактика воїнів ЗСУ стала більш гнучкою, а оборона ведеться рухоміше.
Варто також зазначити, що раніше німецький генерал наголошував, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.
Чи може Україна перемогти Росію на полі бою
Крістіан Фройдінг переконаний у тому, що ЗСУ мають всі шанси остаточно розгромити армію РФ та здобути перемогу у війні.
Нещодно журналісти поцікавилися у німецького генерала, коли, на його думку, завершиться повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже понад два роки.
За словами німецького генерала, він налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, що ЗСУ все зроблять правильно, а Захід не відмовиться від підтримки України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-