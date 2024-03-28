Що насправді відбувається на фронті в Україні. Німецький генерал Фройдінг описав ситуацію
Категорія
Україна
Дата публікації

Що насправді відбувається на фронті в Україні. Німецький генерал Фройдінг описав ситуацію

Крістіан Фройдінг
Джерело:  DW

Як вважає очільник ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, станом на сьогодні армія РФ перехопила ініціативу на суші та в повітрі, однак бійцям ЗСУ вдається тримати "стійку та стабільну оборону".

Як розвиваються події на полі бою в Україні

Як вважає німецький генерал, станом на сьогодні українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони.

Крістіан Фройдінг також звернув увагу на те, що протягом останніх кількох тижнів та місяців оборонна тактика воїнів ЗСУ стала більш гнучкою, а оборона ведеться рухоміше.

ЗСУ тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.

Крістіан Фройдінг

Крістіан Фройдінг

Очільник ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини

Варто також зазначити, що раніше німецький генерал наголошував, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль, — пояснив він.

Чи може Україна перемогти Росію на полі бою

Крістіан Фройдінг переконаний у тому, що ЗСУ мають всі шанси остаточно розгромити армію РФ та здобути перемогу у війні.

Нещодно журналісти поцікавилися у німецького генерала, коли, на його думку, завершиться повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже понад два роки.

Вона закінчиться, коли Україна виграє війну, — озвучив свій прогноз очільник ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини.

За словами німецького генерала, він налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, що ЗСУ все зроблять правильно, а Захід не відмовиться від підтримки України.

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