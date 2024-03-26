У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні зазначається, що протягом трьох зимових місяців 2024 року злочинна армія РФ стратила 32 військовополонених ЗСУ.
Що в ООН кажуть про страти окупантами армії РФ полонених ЗСУ
Зазначається, що 38-й звіт місії ООН щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні охоплює період із 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року.
За словами українських військових, російські злочинці з армії РФ проявляють жахливе ставлення до військовополонених.
Мова йде про заборону на спілкування з рідними, відсутність задовільного харчування та медичної допомоги.
Що відомо про випадки тортур та катування з боку окупантів армії РФ
Військові та посадовці злочинної армії РФ катують полонених, застосовуючи проти них фізичну силу, електричний струм, змушуючи довгий час перебувати в незручному положенні. Також окупанти погрожують полоненим розстрілами та навіть імітують подібні інциденти.
Автори звіту підкреслюють, що ці дані підтверджують, застосування військовими злочинцями армії РФ заборонених практик катування, жорстокого поводження, смертей в полоні, тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.
Автори також наводять інформацію про інтерв’ю з 44 російськими військовополоненими, які, хоча й не заявляють про тортури в офіційних місцях утримання, давали "свідоцтва про тортури та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою".
Окрім того, звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України.
В тому числі йдеться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.
За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні "лишається співставною з кількістю втрат за попередній період".
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