У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні зазначається, що протягом трьох зимових місяців 2024 року злочинна армія РФ стратила 32 військовополонених ЗСУ.

Що в ООН кажуть про страти окупантами армії РФ полонених ЗСУ

Зазначається, що 38-й звіт місії ООН щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні охоплює період із 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року.

За словами українських військових, російські злочинці з армії РФ проявляють жахливе ставлення до військовополонених.

Мова йде про заборону на спілкування з рідними, відсутність задовільного харчування та медичної допомоги.

Що відомо про випадки тортур та катування з боку окупантів армії РФ

Військові та посадовці злочинної армії РФ катують полонених, застосовуючи проти них фізичну силу, електричний струм, змушуючи довгий час перебувати в незручному положенні. Також окупанти погрожують полоненим розстрілами та навіть імітують подібні інциденти.

Зазначається також, що більше половини полонених стали жертвами сексуального насильства. Поширити

Автори звіту підкреслюють, що ці дані підтверджують, застосування військовими злочинцями армії РФ заборонених практик катування, жорстокого поводження, смертей в полоні, тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.

Крім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох зі згаданих випадків, — підкреслюється у звіті. Поширити

Автори також наводять інформацію про інтерв’ю з 44 російськими військовополоненими, які, хоча й не заявляють про тортури в офіційних місцях утримання, давали "свідоцтва про тортури та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою".

Окрім того, звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України.

В тому числі йдеться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.

За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні "лишається співставною з кількістю втрат за попередній період".