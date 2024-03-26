В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отмечается, что в течение трех зимних месяцев 2024 года преступная армия РФ казнила 32 военнопленных ВСУ.
Что в ООН говорят о казнях оккупантами армии РФ пленных ВСУ
Отмечается, что 38-й отчет миссии ООН по ситуации с соблюдением прав человека в Украине охватывает период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года.
По словам украинских военных, российские преступники из армии РФ проявляют ужасное отношение к военнопленным.
Речь идет о запрете на общение с родными, отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи.
Что известно о случаях пыток и издевательств со стороны окупантов армии РФ
Военные и чиновники преступной армии РФ пытают пленных, применяя против них физическую силу, электрический ток, заставляя долгое время находиться в неудобном положении. Также оккупанты угрожают пленным расстрелами и даже имитируют подобные инциденты.
Авторы отчета подчеркивают, что эти данные подтверждают применение военными преступниками армии РФ запрещенных практик пыток, жестокого обращения, смертей в плену, содержания под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасных условий содержания.
Авторы также приводят информацию об интервью с 44 российскими военнопленными, которые, хотя и не заявляют о пытках в официальных местах содержания, давали "свидетельства о пытках и жестоком обращении в местах их временного пребывания после эвакуации с поля боя".
Кроме того, отчет миссии содержит информацию о насилии российской администрации в отношении жителей оккупированных территорий Украины.
В том числе речь идет об убийствах гражданских лиц, произвольных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.
По данным ООН, общее количество установленных потерь среди гражданских в Украине "остается сопоставимым с количеством потерь за предыдущий период".
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