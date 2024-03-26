В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отмечается, что в течение трех зимних месяцев 2024 года преступная армия РФ казнила 32 военнопленных ВСУ.

Что в ООН говорят о казнях оккупантами армии РФ пленных ВСУ

Отмечается, что 38-й отчет миссии ООН по ситуации с соблюдением прав человека в Украине охватывает период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года.

По словам украинских военных, российские преступники из армии РФ проявляют ужасное отношение к военнопленным.

Речь идет о запрете на общение с родными, отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи.

Что известно о случаях пыток и издевательств со стороны окупантов армии РФ

Военные и чиновники преступной армии РФ пытают пленных, применяя против них физическую силу, электрический ток, заставляя долгое время находиться в неудобном положении. Также оккупанты угрожают пленным расстрелами и даже имитируют подобные инциденты.

Отмечается также, что более половины пленников стали жертвами сексуального насилия. Поделиться

Авторы отчета подчеркивают, что эти данные подтверждают применение военными преступниками армии РФ запрещенных практик пыток, жестокого обращения, смертей в плену, содержания под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасных условий содержания.

Кроме этого, ММПЧУ задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. ММПЧУ провела независимую верификацию трех из упомянутых случаев, подчеркивается в отчете. Поделиться

Авторы также приводят информацию об интервью с 44 российскими военнопленными, которые, хотя и не заявляют о пытках в официальных местах содержания, давали "свидетельства о пытках и жестоком обращении в местах их временного пребывания после эвакуации с поля боя".

Кроме того, отчет миссии содержит информацию о насилии российской администрации в отношении жителей оккупированных территорий Украины.

В том числе речь идет об убийствах гражданских лиц, произвольных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.

По данным ООН, общее количество установленных потерь среди гражданских в Украине "остается сопоставимым с количеством потерь за предыдущий период".