ЗСУ знищили понад 700 російських військових, 32 артсистеми та 10 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 970 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 780 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6914 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 13 237 (+21) од.;
артилерійських систем — 10 963 (+32) од.;
РСЗВ — 1021 (+2) од.;
засоби ППО — 729 (+1) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8590 (+22) од.;
крилаті ракети — 2017 (+2) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 595 (+56) од.;
спеціальна техніка — 1800 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.
Українські захисники відбили 27 атак ворога на Новопавлівському напрямку. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак.
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