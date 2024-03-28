ЗСУ знищили понад 700 російських військових, 32 артсистеми та 10 танків
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 700 російських військових, 32 артсистеми та 10 танків

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 970 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 780 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6914 (+10) од.;

  • бойових броньованих машин — 13 237 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 10 963 (+32) од.;

  • РСЗВ — 1021 (+2) од.;

  • засоби ППО — 729 (+1) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8590 (+22) од.;

  • крилаті ракети — 2017 (+2) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 595 (+56) од.;

  • спеціальна техніка — 1800 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.

Українські захисники відбили 27 атак ворога на Новопавлівському напрямку. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області, –

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