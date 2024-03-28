ВСУ уничтожили более 700 российских военных, 32 артсистемы и 10 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 439970 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6914 (+10) ед;

боевых бронированных машин — 13 237 (+21) ед;

артиллерийских систем — 10 963 (+32) ед;

РСЗО — 1021 (+2) ед.;

средства ПВО — 729 (+1) ед;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8590 (+22) ед;

крылатые ракеты — 2017 (+2) ед;

корабли/катера — 26 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 595 (+56) ед;

специальная техника — 1800 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника.

Украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак.