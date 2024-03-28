ВСУ уничтожили более 700 российских военных, 32 артсистемы и 10 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 439970 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6914 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 13 237 (+21) ед;
артиллерийских систем — 10 963 (+32) ед;
РСЗО — 1021 (+2) ед.;
средства ПВО — 729 (+1) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8590 (+22) ед;
крылатые ракеты — 2017 (+2) ед;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14 595 (+56) ед;
специальная техника — 1800 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника.
Украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак.
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