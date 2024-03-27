По словам командира экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрея с позывным Отченаш, ситуация в районе Временного Яра вблизи Бахмута на Донетчине осложнилась по нескольким причинам.
Что усложняет для украинских военных ситуацию вблизи Бахмута
Он подчеркнул, что на каждого украинского военного приходится большое количество российских окупантов.
Как использование армией управляемых авиабомб влияет на ситуацию на фронте
Также он отметил более активное использование росинами КАБов и ФАБов.
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