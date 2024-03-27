ВСУ раскрыли подробности относительно ситуации в районе Бахмута.
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ раскрыли подробности относительно ситуации в районе Бахмута.

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам командира экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрея с позывным Отченаш, ситуация в районе Временного Яра вблизи Бахмута на Донетчине осложнилась по нескольким причинам.

Что усложняет для украинских военных ситуацию вблизи Бахмута

Первое — это использование управляемых авиационных бомб, а также ФАБов. Второе — это на одного бойца Сил обороны Украины идет сейчас примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации и у нас чрезвычайная потребность в поддержке личного состава в резервах. Поэтому я надеюсь, что закон о мобилизации все же примут и мы сможем защищать наш край гораздо качественнее. Тогда, когда у нас будет в подразделениях и количество личного состава, необходимое для обороны нашей страны, — объясняет военный.

Он подчеркнул, что на каждого украинского военного приходится большое количество российских окупантов.

С учетом потерь техники личного состава, которые сейчас есть у представителей Российской Федерации все их локальные победы — это несколько посадок, абсолютно нерациональных. То есть каждый раз, когда мы уходим из какого-то оборонного рубежа, мы отходим на лучшие позиции для того, чтобы уничтожать врага более качественно, — подчеркнул Отченаш.

Как использование армией управляемых авиабомб влияет на ситуацию на фронте

Также он отметил более активное использование росинами КАБов и ФАБов.

Нужно понимать, что эти ракеты дешевле в изготовлении, поэтому россияне имеют возможность использовать их в большом количестве, при этом они несут огромное количество разрухи. Они могут использовать их для уничтожения наших позиций и просто для уничтожения жилых домов. То есть, они пытаются стирать Часов Яр с лица земли, — отмечает военный.

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