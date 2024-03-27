Первое — это использование управляемых авиационных бомб, а также ФАБов. Второе — это на одного бойца Сил обороны Украины идет сейчас примерно 7-10 военнослужащих Российской Федерации и у нас чрезвычайная потребность в поддержке личного состава в резервах. Поэтому я надеюсь, что закон о мобилизации все же примут и мы сможем защищать наш край гораздо качественнее. Тогда, когда у нас будет в подразделениях и количество личного состава, необходимое для обороны нашей страны, — объясняет военный.