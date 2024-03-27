ЗСУ розкрили подробиці стосовно ситуації в районі Бахмуту
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розкрили подробиці стосовно ситуації в районі Бахмуту

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами командира екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрія із позивним “Отченаш”, ситуація в районі Часового Яру поблизу Бахмута на Донеччині ускладнилась через кілька причин. 

Що ускладнює для українських військових ситуацію поблизу Бахмута

Перше — це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге — це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни, — пояснює військовий.

Він підкреслив, що на кожного українського військового приходиться велика кількість російських окупантів.

З урахуванням втрат техніки особового складу, які наразі є у представників Російської Федерації всі їхні локальні перемоги — це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними. Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше, — підкреслив “Отченаш”.

Як використання армією керованих авіабомб впливає на ситуацію на фронті

Також він відзначив активніше використання росінами КАБів та ФАБів.

Потрібно розуміти, що ці ракети є дешевшими у виготовленні, тому росіяни мають можливість використовувати їх у великій кількості при тому вони несуть величезну кількість розрухи. Вони можуть використовувати їх саме для знищення наших позицій і просто для знищення житлових будинків. Тобто вони намагаються стирати Часів Яр з лиця землі, — зазначає військовий.

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