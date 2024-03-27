Перше — це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге — це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни, — пояснює військовий.