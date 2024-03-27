За словами командира екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрія із позивним “Отченаш”, ситуація в районі Часового Яру поблизу Бахмута на Донеччині ускладнилась через кілька причин.
Що ускладнює для українських військових ситуацію поблизу Бахмута
Він підкреслив, що на кожного українського військового приходиться велика кількість російських окупантів.
Як використання армією керованих авіабомб впливає на ситуацію на фронті
Також він відзначив активніше використання росінами КАБів та ФАБів.
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