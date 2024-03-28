Что происходит на фронте в Украине. Немецкий генерал Фрейдинг описал ситуацию

Как считает глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, по состоянию на сегодняшний день армия РФ перехватила инициативу на суше и в воздухе, однако бойцам ВСУ удается держать "устойчивую и стабильную оборону".
Как развиваются события на поле боя в Украине
Как считает немецкий генерал, на сегодняшний день украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне.
Кристиан Фрейдинг также обратил внимание на то, что в последние несколько недель и месяцев оборонная тактика воинов ВСУ стала более гибкой, а оборона ведется подвижнее.
Следует также отметить, что ранее немецкий генерал подчеркивал, что Украине необходима мобилизация для пополнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.
Может ли Украина победить Россию на поле боя
Кристиан Фрейдинг убежден в том, что У ВСУ есть все шансы окончательно разгромить армию РФ и одержать победу в войне.
Недавно журналисты поинтересовались у немецкого генерала, когда, по его мнению, завершится продолжающаяся уже более двух лет полномасштабная российско-украинская война.
По словам немецкого генерала, он настроен оптимистично, поскольку уверен в том, что ВСУ все сделают правильно, а Запад не откажется от поддержки Украины.
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