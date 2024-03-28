Что происходит на фронте в Украине. Немецкий генерал Фрейдинг описал ситуацию
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте в Украине. Немецкий генерал Фрейдинг описал ситуацию

Кристиан Фрейдинг
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Источник:  DW

Как считает глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, по состоянию на сегодняшний день армия РФ перехватила инициативу на суше и в воздухе, однако бойцам ВСУ удается держать "устойчивую и стабильную оборону".

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Как считает немецкий генерал, на сегодняшний день украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне.

Кристиан Фрейдинг также обратил внимание на то, что в последние несколько недель и месяцев оборонная тактика воинов ВСУ стала более гибкой, а оборона ведется подвижнее.

ВСУ держат ситуацию под контролем даже во время отхода войск, который осуществляется очень упорядоченно.

Кристиан Фрейдинг

Кристиан Фрейдинг

Глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии

Следует также отметить, что ранее немецкий генерал подчеркивал, что Украине необходима мобилизация для пополнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.

Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в Украине также играет определенную роль, — объяснил он.

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Кристиан Фрейдинг убежден в том, что У ВСУ есть все шансы окончательно разгромить армию РФ и одержать победу в войне.

Недавно журналисты поинтересовались у немецкого генерала, когда, по его мнению, завершится продолжающаяся уже более двух лет полномасштабная российско-украинская война.

Она закончится, когда Украина выиграет войну, — озвучил свой прогноз глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии.

По словам немецкого генерала, он настроен оптимистично, поскольку уверен в том, что ВСУ все сделают правильно, а Запад не откажется от поддержки Украины.

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