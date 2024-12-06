Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское
Категория
Украина
Дата публикации

Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины: количество боевых столкновений составляет 119. Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

  • Покровское и Кураховское направления являются горячими точками на военном фронте в Украине.
  • Силы обороны украинских защитников продолжают решительно противостоять атакам врага.
  • Боевые столкновения на фронте достигли 119, с концентрацией агрессии в районах Харьковского, Купянского, Лиманского и Краматорского направлений.

Актуальная ситуация на фронте 6 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

  • Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызовое и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится два.

  • На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.

  • На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

  • Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Желтого и Млечного.

  • Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник 30 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахово, Дачного и Дальнего, в настоящее время продолжаются бои в 11 локациях.

  • На Времивском направлении наши войска отразили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Успеновки, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

  • На Ореховском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.

  • В Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.

  • На Курщине с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.

Потери армии РФ по состоянию на 6 декабря 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 750 610 (+1 660) человек,

  • танков - 9 514 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин - 19 518 (+46) ед,

  • артиллерийских систем - 21 043 (+20) ед,

  • РСЗО - 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО - 1 020 (+0) ед,

  • самолетов - 369 (+0) ед,

  • вертолетов - 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 023 (+46) ед,

  • крылатых ракет - 2 857 (+2) ед,

  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 899 (+56) ед,

  • специальной техники - 3 633 (+3) ед.

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