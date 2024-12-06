Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызовое и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится два.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Желтого и Млечного.