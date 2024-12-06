Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское

Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины: количество боевых столкновений составляет 119. Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Покровское и Кураховское направления являются горячими точками на военном фронте в Украине.
- Силы обороны украинских защитников продолжают решительно противостоять атакам врага.
- Боевые столкновения на фронте достигли 119, с концентрацией агрессии в районах Харьковского, Купянского, Лиманского и Краматорского направлений.
Актуальная ситуация на фронте 6 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.
Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызовое и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится два.
На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Желтого и Млечного.
Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник 30 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахово, Дачного и Дальнего, в настоящее время продолжаются бои в 11 локациях.
На Времивском направлении наши войска отразили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Успеновки, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.
В Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.
На Курщине с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.
Потери армии РФ по состоянию на 6 декабря 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 750 610 (+1 660) человек,
танков - 9 514 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 19 518 (+46) ед,
артиллерийских систем - 21 043 (+20) ед,
РСЗО - 1 253 (+0) ед,
средств ПВО - 1 020 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 023 (+46) ед,
крылатых ракет - 2 857 (+2) ед,
кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 30 899 (+56) ед,
специальной техники - 3 633 (+3) ед.
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