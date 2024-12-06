Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський та Курахівський

Оперативна інформація станом на 16.00 06.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, на даний час триває два боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває два.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Білої Гори та Ступочок, бої тривають у двох локаціях.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.

Ворог атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, 11 боєзіткнень триває.