РФ продовжить наступ на Покровськ попри рекордні втрати — аналітики назвали причину

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, не припинить спроб захопити місто Покровськ у Донецькій області, попри значні втрати як у живій силі, так і в техніці.
Головні тези:
- Російські війська ймовірно продовжать наступ на Покровськ у Донецькій області, оскільки це важлива стратегічна точка в плані захоплення всієї Донецької області.
- Попри рекордні втрати Росії від активних бойових дій на цьому напрямку, Кремль може продовжувати наступ з метою досягнення тактичних цілей.
- Аналітики наголосили, що продовження масштабних наступальних операцій може призвести до збільшення внутрішнього соціального напруження у Росії та навіть часткової примусової мобілізації.
- На фронті в Україні зафіксовано багато бойових зіткнень, що свідчить про активність обох сторін у конфлікті та напружену ситуацію на лінії фронту.
Чому РФ не припинить наступ на Покровськ
За даними аналітиків, Росія, ймовірно, продовжить намагання взяти Покровськ під контроль, оскільки це є частиною ширшого плану із захоплення всієї Донецької області.
Навіть рекордні втрати не зупинять російські війська від активних бойових дій на цьому напрямку, що можуть тривати навіть після зими 2024–2025 років.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат — у середньому 1523 вибулих військових на день, що за місяць склало понад 45 000 осіб.
Аналітики зазначають, що активні наступальні дії, особливо на заході Донецької області, чинять значний тиск на військові та економічні ресурси Росії. У таких умовах Кремль, імовірно, буде змушений провести часткову примусову мобілізацію, що лише посилить соціально-економічні труднощі в країні.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися сім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецька, Диліївки та Неліпівки.
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