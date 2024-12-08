РФ продовжить наступ на Покровськ попри рекордні втрати — аналітики назвали причину

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, не припинить спроб захопити місто Покровськ у Донецькій області, попри значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

Чому РФ не припинить наступ на Покровськ

За даними аналітиків, Росія, ймовірно, продовжить намагання взяти Покровськ під контроль, оскільки це є частиною ширшого плану із захоплення всієї Донецької області.

Навіть рекордні втрати не зупинять російські війська від активних бойових дій на цьому напрямку, що можуть тривати навіть після зими 2024–2025 років.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат — у середньому 1523 вибулих військових на день, що за місяць склало понад 45 000 осіб.

Аналітики зазначають, що активні наступальні дії, особливо на заході Донецької області, чинять значний тиск на військові та економічні ресурси Росії. У таких умовах Кремль, імовірно, буде змушений провести часткову примусову мобілізацію, що лише посилить соціально-економічні труднощі в країні.

Продовження таких масштабних наступальних операцій у поєднанні з рекордними втратами ставить російське командування перед вибором між досягненням тактичних цілей і посиленням внутрішнього соціального напруження, — зазначають аналітики. Поширити

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися сім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецька, Диліївки та Неліпівки.