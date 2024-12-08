Кремль висунув неочікувану вимогу після переговорів Зеленського і Трампа

Команда російського диктатора Володимира Путіна несподівано зажадала, щоб український лідер Володимир Зеленський скасував свою заборону на контакти з Москвою для початку переговорів з РФ.
Головні тези:
- Кремль вимагає від Зеленського скасувати заборону на контакти для початку переговорів з РФ.
- Український лідер залишається впевненим у своїй позиції і не піддається на шантаж Москви.
- Переговори Зеленського і Трампа у Парижі тривали 45 хвилин і були продуктивними.
Кремль натякає на готовність до переговорів
З заявою з цього приводу виступив речник нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков.
Він одразу почав цинічно брехати, що від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна.
Дмитро Пєсков не приховує роздратування офіційної Москви через те, що позиція українського лідера чітка і не змінюється.
Представник Володимира Путіна продовжує брехати, що Москва відкрита для переговорів, однак, мовляв, лише в тому випадку, коли Україна виведе військ з власних 4 областей, де точаться бої.
Що відомо про переговори Зеленського і Трампа
7 грудня глава держави Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом США Дональдом Трампом та французьким лідером Емануелем Макроном у Парижі.
Варто зазначити, що після прибуття в Єлисейський палац майбутній очільник Білого дому заявив, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.
Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.
Також відомо, що тривалість особистої зустрічі Зеленського і Трампа сягнула 45 хв.
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