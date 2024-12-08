Кремль висунув неочікувану вимогу після переговорів Зеленського і Трампа
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Кремль висунув неочікувану вимогу після переговорів Зеленського і Трампа

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна несподівано зажадала, щоб український лідер Володимир Зеленський скасував свою заборону на контакти з Москвою для початку переговорів з РФ.

Головні тези:

  • Кремль вимагає від Зеленського скасувати заборону на контакти для початку переговорів з РФ.
  • Український лідер залишається впевненим у своїй позиції і не піддається на шантаж Москви.
  • Переговори Зеленського і Трампа у Парижі тривали 45 хвилин і були продуктивними.

Кремль натякає на готовність до переговорів

З заявою з цього приводу виступив речник нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков.

Він одразу почав цинічно брехати, що від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна.

Ба більше, Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом, — бідкається спікер Кремля.

Дмитро Пєсков не приховує роздратування офіційної Москви через те, що позиція українського лідера чітка і не змінюється.

Тим часом для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку про відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються на землі.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Представник Володимира Путіна продовжує брехати, що Москва відкрита для переговорів, однак, мовляв, лише в тому випадку, коли Україна виведе військ з власних 4 областей, де точаться бої.

Що відомо про переговори Зеленського і Трампа

7 грудня глава держави Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом США Дональдом Трампом та французьким лідером Емануелем Макроном у Парижі.

Варто зазначити, що після прибуття в Єлисейський палац майбутній очільник Білого дому заявив, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.

Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.

Також відомо, що тривалість особистої зустрічі Зеленського і Трампа сягнула 45 хв.

Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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