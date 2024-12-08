Команда російського диктатора Володимира Путіна несподівано зажадала, щоб український лідер Володимир Зеленський скасував свою заборону на контакти з Москвою для початку переговорів з РФ.

Кремль натякає на готовність до переговорів

З заявою з цього приводу виступив речник нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков.

Він одразу почав цинічно брехати, що від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна.

Ба більше, Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом, — бідкається спікер Кремля. Поширити

Дмитро Пєсков не приховує роздратування офіційної Москви через те, що позиція українського лідера чітка і не змінюється.

Тим часом для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку про відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються на землі. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Представник Володимира Путіна продовжує брехати, що Москва відкрита для переговорів, однак, мовляв, лише в тому випадку, коли Україна виведе військ з власних 4 областей, де точаться бої.

Що відомо про переговори Зеленського і Трампа

7 грудня глава держави Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом США Дональдом Трампом та французьким лідером Емануелем Макроном у Парижі.

Варто зазначити, що після прибуття в Єлисейський палац майбутній очільник Білого дому заявив, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.

Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.

Також відомо, що тривалість особистої зустрічі Зеленського і Трампа сягнула 45 хв.