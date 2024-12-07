Введення миротворців в Україну. Шольц виступив з новою заявою

Німецький лідер Олаф Шольц наголосив, що наразі обговорення гіпотетичної участі німецьких військових у миротворчій місії в Україні є передчасними.
Головні тези:
- У разі завершення війни РФ проти України, фокус обговорень повинен бути на безпекових гарантіях для України щодо майбутнього.
- Шольц вірить, що з Трампом можна розробити стратегію щодо завершення війни Росії проти України.
- Позиція політиків щодо можливої участі німецьких військових у миротворчій місії наразі різниться.
Шольц розставив всі крапки над “і” у питанні введення миротворців
За словами канцлера ФРН, дебати щодо можливості участі німецьких миротворців в завершення війни РФ проти України недоречними.
Окрім того, німецький лідер офіційно підтвердив, що вірить у можливість домовитися з новим президентом США Дональдом Трампом.
На його переконання, точно є шанс узгодити спільну стратегію щодо України.
Олаф Шольці також пообіцяв, що союзники Києва не будуть нічого вирішувати без його участі.
Як настрої наразі панують в Німеччині
Нещодавно шеф німецької дипломатії Анналена Бербок відповіла запитання про потенційну участь Німеччини у миротворчій місії в Україні.
Вона почала стверджувати, ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому".
Чимало медіа інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.
Варто звернути увагу на те, що глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус менш категорично за Шольца прокоментував потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні — якщо про неї колись постане питання.
За його словами, якщо така місія буде створюватися, роль Німеччини буде залежати від дуже багатьох факторів та обставин.
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