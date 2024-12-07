Введення миротворців в Україну. Шольц виступив з новою заявою

Німецький лідер Олаф Шольц наголосив, що наразі обговорення гіпотетичної участі німецьких військових у миротворчій місії в Україні є передчасними.

Шольц розставив всі крапки над “і” у питанні введення миротворців

За словами канцлера ФРН, дебати щодо можливості участі німецьких миротворців в завершення війни РФ проти України недоречними.

Доки тривають бойові дії, німецьких військ в Україні не буде. Що стосується періоду після того, у фокусі обговорень мають бути безпекові гарантії для України, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї ще втретє — після 2014 і 2022 року. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Окрім того, німецький лідер офіційно підтвердив, що вірить у можливість домовитися з новим президентом США Дональдом Трампом.

На його переконання, точно є шанс узгодити спільну стратегію щодо України.

Олаф Шольці також пообіцяв, що союзники Києва не будуть нічого вирішувати без його участі.

Як настрої наразі панують в Німеччині

Нещодавно шеф німецької дипломатії Анналена Бербок відповіла запитання про потенційну участь Німеччини у миротворчій місії в Україні.

Вона почала стверджувати, ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому".

Чимало медіа інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.

Варто звернути увагу на те, що глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус менш категорично за Шольца прокоментував потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні — якщо про неї колись постане питання.