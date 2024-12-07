Введення миротворців в Україну. Шольц виступив з новою заявою
Категорія
Україна
Дата публікації

Введення миротворців в Україну. Шольц виступив з новою заявою

Шольц
Джерело:  Spiegel

Німецький лідер Олаф Шольц наголосив, що наразі обговорення гіпотетичної участі німецьких військових у миротворчій місії в Україні є передчасними.

Головні тези:

  • У разі завершення війни РФ проти України, фокус обговорень повинен бути на безпекових гарантіях для України щодо майбутнього.
  • Шольц вірить, що з Трампом можна розробити стратегію щодо завершення війни Росії проти України.
  • Позиція політиків щодо можливої участі німецьких військових у миротворчій місії наразі різниться.

Шольц розставив всі крапки над “і” у питанні введення миротворців

За словами канцлера ФРН, дебати щодо можливості участі німецьких миротворців в завершення війни РФ проти України недоречними.

Доки тривають бойові дії, німецьких військ в Україні не буде. Що стосується періоду після того, у фокусі обговорень мають бути безпекові гарантії для України, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї ще втретє — після 2014 і 2022 року.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Окрім того, німецький лідер офіційно підтвердив, що вірить у можливість домовитися з новим президентом США Дональдом Трампом.

На його переконання, точно є шанс узгодити спільну стратегію щодо України.

Олаф Шольці також пообіцяв, що союзники Києва не будуть нічого вирішувати без його участі.

Як настрої наразі панують в Німеччині

Нещодавно шеф німецької дипломатії Анналена Бербок відповіла запитання про потенційну участь Німеччини у миротворчій місії в Україні.

Вона почала стверджувати, ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому".

Чимало медіа інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.

Варто звернути увагу на те, що глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус менш категорично за Шольца прокоментував потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні — якщо про неї колись постане питання.

За його словами, якщо така місія буде створюватися, роль Німеччини буде залежати від дуже багатьох факторів та обставин.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС просить США помʼякшити санкції проти Росії — що відбувається
Газпромбанк
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми зможемо. Шольц підбив підсумки перемовин щодо України
Шольц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Євросоюзі закликали готуватися до "великого вибуху". Про що йдеться
Андрюс Кубілюс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?