Введение миротворцев в Украину. Шольц выступил с новым заявлением

Немецкий лидер Олаф Шольц подчеркнул, что пока обсуждение гипотетического участия немецких военных в миротворческой миссии в Украине преждевременны.
Главные тезисы
- В случае завершения войны РФ против Украины, фокус обсуждений должен быть на гарантиях безопасности для Украины относительно будущего.
- Шольц верит, что с Трампом можно разработать стратегию для завершения войны России против Украины.
- Позиция политиков относительно возможного участия немецких военных в миротворческой миссии отличается.
Шольц расставил все точки над "i" в вопросе введения миротворцев
По словам канцлера ФРГ, дебаты о возможном участии немецких миротворцев в завершении войны РФ против Украины неуместны.
Кроме того, немецкий лидер официально подтвердил, что верит в возможность договориться с новым президентом США Дональдом Трампом.
По его убеждению, есть шанс согласовать общую стратегию в отношении Украины.
Олаф Шольц также пообещал, что союзники Киева не будут ничего решать без его участия.
Как настроения сейчас в Германии
Недавно шеф немецкой дипломатии Анналена Бербок ответила на вопрос о потенциальном участии Германии в миротворческой миссии в Украине.
Она начала утверждать, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем".
Многие медиа интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если в будущем возникнет вопрос о такой миссии западных союзников.
Следует обратить внимание на то, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус менее категорически, чем Шольц, прокомментировал потенциальное участие немецких военных в миротворческой миссии в Украине — если о ней когда-нибудь встанет вопрос.
По его словам, если такая миссия будет создаваться, роль Германии будет зависеть от многих факторов и обстоятельств.
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