Введение миротворцев в Украину. Шольц выступил с новым заявлением
Категория
Украина
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. Шольц выступил с новым заявлением

Шольц
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Источник:  Spiegel

Немецкий лидер Олаф Шольц подчеркнул, что пока обсуждение гипотетического участия немецких военных в миротворческой миссии в Украине преждевременны.

Главные тезисы

  • В случае завершения войны РФ против Украины, фокус обсуждений должен быть на гарантиях безопасности для Украины относительно будущего.
  • Шольц верит, что с Трампом можно разработать стратегию для завершения войны России против Украины.
  • Позиция политиков относительно возможного участия немецких военных в миротворческой миссии отличается.

Шольц расставил все точки над "i" в вопросе введения миротворцев

По словам канцлера ФРГ, дебаты о возможном участии немецких миротворцев в завершении войны РФ против Украины неуместны.

Пока продолжаются боевые действия, немецких войск в Украине не будет. Что касается периода после этого, в фокусе обсуждений должны быть гарантии безопасности для Украины, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее еще в третий раз — после 2014 и 2022 года.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Кроме того, немецкий лидер официально подтвердил, что верит в возможность договориться с новым президентом США Дональдом Трампом.

По его убеждению, есть шанс согласовать общую стратегию в отношении Украины.

Олаф Шольц также пообещал, что союзники Киева не будут ничего решать без его участия.

Как настроения сейчас в Германии

Недавно шеф немецкой дипломатии Анналена Бербок ответила на вопрос о потенциальном участии Германии в миротворческой миссии в Украине.

Она начала утверждать, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем".

Многие медиа интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если в будущем возникнет вопрос о такой миссии западных союзников.

Следует обратить внимание на то, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус менее категорически, чем Шольц, прокомментировал потенциальное участие немецких военных в миротворческой миссии в Украине — если о ней когда-нибудь встанет вопрос.

По его словам, если такая миссия будет создаваться, роль Германии будет зависеть от многих факторов и обстоятельств.

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