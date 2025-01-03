Зеленський назвав потужний козир України і тактичну помилку Путіна

За словами глави держави Володимира Зеленського, саме Курська операція є козирем України під час всіх переговорів і мала важливе значення для країн Глобального Півдня.
Головні тези:
- Зеленський вказав на тактичну помилку Путіна, яка полягає у перекиданні північнокорейського контингенту до Курської області.
- Актуальна ситуація на фронті: російські штурми на Донеччині, напруга на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках, обговорення захисту Херсонщини та нові успіхи ЗСУ.
Зеленський пояснив важливість Курської операції
Як зазначив український лідер, країни Глобального Півдня були під впливом того, що воїни ЗСУ дають відсіч на території РФ і тримають ситуацію, а російські війська "збільшують контингент і нічого зробити не можуть".
Що відомо про актуальну ситуацію на полі бою
Ввечері 2 грудня президент України повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувачі Олександра Сирського що ситуації на фронті та в районах Курської операції.
За словами глави держави, протягом останніх днів не вщухали російські штурми на Донеччині.
Під потужним тиском ворога залишають Покровський, Курахівський, Лиманський та Времівський напрямки.
Окрім того, глава держави відзначив 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно.
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