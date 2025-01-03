Зеленський назвав потужний козир України і тактичну помилку Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський назвав потужний козир України і тактичну помилку Путіна

Зеленський
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами глави держави Володимира Зеленського, саме Курська операція є козирем України під час всіх переговорів і мала важливе значення для країн Глобального Півдня.

Головні тези:

  • Зеленський вказав на тактичну помилку Путіна, яка полягає у перекиданні північнокорейського контингенту до Курської області.
  • Актуальна ситуація на фронті: російські штурми на Донеччині, напруга на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках, обговорення захисту Херсонщини та нові успіхи ЗСУ.

Зеленський пояснив важливість Курської операції

Курськ дуже сильний козир. У всіх переговорах. Особливо з країнами, які для нас дуже важливі. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. На них це сильно вплинуло.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, країни Глобального Півдня були під впливом того, що воїни ЗСУ дають відсіч на території РФ і тримають ситуацію, а російські війська "збільшують контингент і нічого зробити не можуть".

Навіть спрацював фактор із тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди (у Курську область — ред.) знову ж таки. Я вважаю, що це їхня тактична помилка, — додав Зеленський.

Що відомо про актуальну ситуацію на полі бою

Ввечері 2 грудня президент України повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувачі Олександра Сирського що ситуації на фронті та в районах Курської операції.

За словами глави держави, протягом останніх днів не вщухали російські штурми на Донеччині.

Під потужним тиском ворога залишають Покровський, Курахівський, Лиманський та Времівський напрямки.

Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції — більше ніж 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави відзначив 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно.

Молодці, воїни! Слава Україні! — заявив Зеленський.

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