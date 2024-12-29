Трамп зможе зупинити війну. Який козир є майбутнього президента США

Видання Newsweek вирішило опитати іноземних експертів й дізнатися, чи вірять вони, що новий очільник Білого дому Дональд Трамп зможе зупинити війну РФ проти України в 2025 році. Більшість з них переконані, що так.

Трамп знає, як зупинити Путіна

З прогнозом виступив старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк.

На його переконання, мирна угода між Києвом та Москвою у 2025 році буде катастрофічною лише у тому випадку, якщо Трамп та європейські союзники припинять допомогу Україні.

Однак експерт вірить, що новий президент США все-таки використає свій потужний козир, який зупинить війну.

Єдиною можливою зміною правил гри є введення адміністрацією Трампа санкцій на російську нафту, що зробить продовження війни занадто дорогим для Росії, — наголосив Корі Шейк. Поширити

З укладенням мирної угоди можуть виникнути проблеми

Таке попередження озвучив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан.

На думку останнього, припинення вогню у 2025 році є можливим, проте підписання мирної угоди наразі не здається йому чимось реалістичним.

Експерт припустив, що Київ та Москва дійсно можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон.

Але домовленості щодо ширших питань — таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, — будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир — можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові, — наголосив Купчан. Поширити

Своєю думкою також поділилася заступниця керівника групи Інституту дослідження війни Катерина Степаненко.