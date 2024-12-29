Трамп зможе зупинити війну. Який козир є майбутнього президента США

Видання Newsweek вирішило опитати іноземних експертів й дізнатися, чи вірять вони, що новий очільник Білого дому Дональд Трамп зможе зупинити війну РФ проти України в 2025 році. Більшість з них переконані, що так.
Головні тези:
- Експерти вважають, що Трамп може зупинити війну шляхом введення санкцій проти російської нафти.
- Мирна угода між Києвом та Москвою у 2025 році може бути не підписана через позицію Путіна.
Трамп знає, як зупинити Путіна
З прогнозом виступив старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк.
На його переконання, мирна угода між Києвом та Москвою у 2025 році буде катастрофічною лише у тому випадку, якщо Трамп та європейські союзники припинять допомогу Україні.
Однак експерт вірить, що новий президент США все-таки використає свій потужний козир, який зупинить війну.
З укладенням мирної угоди можуть виникнути проблеми
Таке попередження озвучив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан.
На думку останнього, припинення вогню у 2025 році є можливим, проте підписання мирної угоди наразі не здається йому чимось реалістичним.
Експерт припустив, що Київ та Москва дійсно можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон.
Своєю думкою також поділилася заступниця керівника групи Інституту дослідження війни Катерина Степаненко.
Вона не приховує, що вважає малоймовірною мирну угоду між РФ та Україною у 2025 році році, адже Путін буде добиватися тотальної капітуляції України та ліквідації ЗСУ.
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