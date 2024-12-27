Завершення війни. Путін публічно кинув виклик Трампу

Американські аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін нахабно відкинув пропозицію, яку розробляє команда майбутнього президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану для завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Путіну не сподобалися ідеї нової адміністрації Трампа.
- Вимоги Кремля включають примусовий нейтралітет України, обмеження української армії та відсторонення чинної влади.
- Путін намагався домовитися з Трампом про зустріч.
Путін не збирається приймати умови Трампа
Як зазначає Інститут вивчення війни, нелегітимний президент РФ публічно відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа.
Йдеться про те, щоб відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.
Як відомо, про це Путін заявив 26 грудня, відповідаючи на запитання російських пропагандистів.
Російський диктатор почав цинічно стверджувати, що не має значення: вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".
Як зазначають американські аналітики, ці вимоги Кремля включають:
примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО;
введення жорстких обмежень на чисельність української армії;
відсторонення української влади.
Путін звернувся до Трампа з першою пропозицією
Нещодавно майбутній очільник Білого дому повідомив, що Путін запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.
З такою заявою Дональд Трамп виступив під час конференції в Аризоні.
Окрім того, Дональд Трамп знову повторив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.
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