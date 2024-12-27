Американські аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін нахабно відкинув пропозицію, яку розробляє команда майбутнього президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану для завершення війни РФ проти України.

Путін не збирається приймати умови Трампа

Як зазначає Інститут вивчення війни, нелегітимний президент РФ публічно відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа.

Йдеться про те, щоб відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.

Як відомо, про це Путін заявив 26 грудня, відповідаючи на запитання російських пропагандистів.

Російський диктатор почав цинічно стверджувати, що не має значення: вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".

Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 — початок 2022 років. Поширити

Як зазначають американські аналітики, ці вимоги Кремля включають:

примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО; введення жорстких обмежень на чисельність української армії; відсторонення української влади.

Путін звернувся до Трампа з першою пропозицією

Нещодавно майбутній очільник Білого дому повідомив, що Путін запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.

З такою заявою Дональд Трамп виступив під час конференції в Аризоні.

Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні зачекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, Дональд Трамп знову повторив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.