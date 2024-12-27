Американские аналитики обращают внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нагло отверг предложение, разрабатываемое командой будущего президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана для завершения войны РФ против Украины.

Путин не собирается принимать условия Трампа

Как отмечает Институт изучения войны, нелегитимный президент РФ публично отверг предложение, рассматриваемое командой Трампа.

Речь идет о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО как минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

Как известно, об этом Путин заявил 26 декабря, отвечая на вопросы российских пропагандистов.

Российский диктатор начал цинично утверждать, что неважно: вступит Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы по поводу его требований на конец 2021 — начало 2022 годов. Поделиться

Как отмечают американские аналитики, эти требования Кремля включают в себя:

принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО; введение жестких ограничений на численность украинской армии; отстранение украинской власти.

Путин обратился к Трампу с первым предложением

Недавно будущий глава Белого дома сообщил, что Путин предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.

С таким заявлением Дональд Трамп выступил на конференции в Аризоне.

Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу закончить и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война ужасна тем, что солдаты, количество погибающих солдат увеличивается. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, Дональд Трамп снова повторил, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.