Американские аналитики обращают внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нагло отверг предложение, разрабатываемое командой будущего президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана для завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Путину не понравились идеи новой администрации Трампа.
- Требования Кремля включают в себя принудительный нейтралитет Украины, ограничение украинской армии и отстранение действующей власти.
- Путин пытался договориться с Трампом о встрече.
Путин не собирается принимать условия Трампа
Как отмечает Институт изучения войны, нелегитимный президент РФ публично отверг предложение, рассматриваемое командой Трампа.
Речь идет о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО как минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.
Как известно, об этом Путин заявил 26 декабря, отвечая на вопросы российских пропагандистов.
Российский диктатор начал цинично утверждать, что неважно: вступит Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".
Как отмечают американские аналитики, эти требования Кремля включают в себя:
принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО;
введение жестких ограничений на численность украинской армии;
отстранение украинской власти.
Путин обратился к Трампу с первым предложением
Недавно будущий глава Белого дома сообщил, что Путин предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.
С таким заявлением Дональд Трамп выступил на конференции в Аризоне.
Кроме того, Дональд Трамп снова повторил, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.
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