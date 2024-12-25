Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта

В ближайшие несколько недель российский диктатор Владимир Путин может существенно усилить гибридные операции. Об этом предупредил бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, экс-руководитель управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ Евгений Сасько.
Главные тезисы
- Даже если состоятся переговоры между Путиным и Трампом, это не изменит планов российского диктатора по дестабилизации ситуации в Украине и за ее пределами.
- Кремль планирует проводить гибридные операции на трех направлениях.
У России есть силы на фронте, но не для оперативных прорывов
Как считает эксперт, еще до возвращения в Белый дом Дональд Трамп может поговорить с нелегитимным президентом Владимиром Путиным.
Однако даже если такие переговоры состоятся, это не изменит планы и намерения Путина относительно активной дестабилизации ситуации в Украине и на международной арене.
Евгений Сасько прогнозирует, что гибридные операции Кремль будет проводить сразу на трех направлениях:
мировое сообщество,
собственное население,
народ Украины.
Что важно понимать, Москва не оставляет попыток подорвать единство мирового сообщества в поддержке Украины, а также активно продвигает геополитические интересы.
Путин обратился к Трампу с первым предложением
По словам будущего президента США, недавно российский диктатор Владимир Путин предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.
Об этом республиканец сообщил на конференции в Аризоне.
Более того, будущий руководитель Белого дома традиционно бросился уверять, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.
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