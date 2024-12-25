Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта
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Политика
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Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта

Путин
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В ближайшие несколько недель российский диктатор Владимир Путин может существенно усилить гибридные операции. Об этом предупредил бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, экс-руководитель управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ Евгений Сасько. 

Главные тезисы

  • Даже если состоятся переговоры между Путиным и Трампом, это не изменит планов российского диктатора по дестабилизации ситуации в Украине и за ее пределами.
  • Кремль планирует проводить гибридные операции на трех направлениях.

У России есть силы на фронте, но не для оперативных прорывов

Как считает эксперт, еще до возвращения в Белый дом Дональд Трамп может поговорить с нелегитимным президентом Владимиром Путиным.

Однако даже если такие переговоры состоятся, это не изменит планы и намерения Путина относительно активной дестабилизации ситуации в Украине и на международной арене.

Евгений Сасько прогнозирует, что гибридные операции Кремль будет проводить сразу на трех направлениях:

  • мировое сообщество,

  • собственное население,

  • народ Украины.

Что важно понимать, Москва не оставляет попыток подорвать единство мирового сообщества в поддержке Украины, а также активно продвигает геополитические интересы.

Что касается гибридных операций, направленных на собственное население, то речь идет о поддержке диктатуры, зомбировании и оправдании войны против Украины. Также свою гибридную войну враг ведет и будет вести и на территории Украины. В частности, это проявляется в поджоге машин военнослужащих.

Путин обратился к Трампу с первым предложением

По словам будущего президента США, недавно российский диктатор Владимир Путин предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.

Об этом республиканец сообщил на конференции в Аризоне.

Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война является ужасной тем, что солдаты, количество солдат, которые погибают, увеличивается.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Более того, будущий руководитель Белого дома традиционно бросился уверять, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.

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