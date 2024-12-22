Путин в отчаянии. РФ не может забрать в Украины ее главный козырь
Категория
Украина
Дата публикации

Путин в отчаянии. РФ не может забрать в Украины ее главный козырь

Путин
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Источник:  The Washington Post

Издание The Washington Post обращает внимание на то, что именно Курская операция и взятие под контроль части российской территории стали для Украины главным козырем в преддверии потенциальных мирных переговоров для завершения войны.

Главные тезисы

  • Украина может использовать успешную Курскую операцию для усиления своих позиций в мирных переговорах.
  • Путин в отчаянии пытается забрать этот "козырь" у Украины, однако безуспешно.

Путин не может забрать у Украины ее главный козырь

По мнению журналистов, усиление наступления россиян в Курской области указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин в отчаянии.

Он хочет поскорее убрать этот "козырь" со стола переговоров на фоне давления по поводу возможных переговоров о прекращении войны перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Что важно понимать, страна-агрессорка направила в регион 60 тыс. солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Кроме того, сообщается, что российские захватчики передвигаются на мотоциклах, повозках, велосипедах и пешком, чтобы ограничить свои потери на дорогах, которые контролирует украинская огневая мощь.

Более того, недавно на поле боя в Курской области появились волны солдат КНДР, которые украинские воины уничтожают довольно быстро.

Украина добилась переломного момента

Что важно понимать, в августе российский диктатор пытался преуменьшить значение Курской операции.

Путин даже назвал ее бесполезным второстепенным действием по сравнению с основными боевыми действиями на востоке Украины.

Но почти пять месяцев спустя, по мере усиления боевых действий, битва за этот уголок западной России доказала, что вторжение Украины через границу стало переломным моментом в войне, даже если окончательный результат остается неясным, пишет The Washington Post.

По словам командира 82-й бригады ВСУ Дмитрия Волошина, сначала он был скептически настроен по отношению к Курской операции в целом, однако с тех пор важность этой битвы стала "неоспоримой".

Сторонники операции считают, что нападение было единственным вариантом для Украины, ведь Россия могла совершить вторжение в Сумскую область.

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