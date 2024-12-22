Путин в отчаянии. РФ не может забрать в Украины ее главный козырь

Издание The Washington Post обращает внимание на то, что именно Курская операция и взятие под контроль части российской территории стали для Украины главным козырем в преддверии потенциальных мирных переговоров для завершения войны.
Главные тезисы
- Украина может использовать успешную Курскую операцию для усиления своих позиций в мирных переговорах.
- Путин в отчаянии пытается забрать этот "козырь" у Украины, однако безуспешно.
Путин не может забрать у Украины ее главный козырь
По мнению журналистов, усиление наступления россиян в Курской области указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин в отчаянии.
Что важно понимать, страна-агрессорка направила в регион 60 тыс. солдат и атакует украинские позиции всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Кроме того, сообщается, что российские захватчики передвигаются на мотоциклах, повозках, велосипедах и пешком, чтобы ограничить свои потери на дорогах, которые контролирует украинская огневая мощь.
Более того, недавно на поле боя в Курской области появились волны солдат КНДР, которые украинские воины уничтожают довольно быстро.
Украина добилась переломного момента
Что важно понимать, в августе российский диктатор пытался преуменьшить значение Курской операции.
Путин даже назвал ее бесполезным второстепенным действием по сравнению с основными боевыми действиями на востоке Украины.
По словам командира 82-й бригады ВСУ Дмитрия Волошина, сначала он был скептически настроен по отношению к Курской операции в целом, однако с тех пор важность этой битвы стала "неоспоримой".
Сторонники операции считают, что нападение было единственным вариантом для Украины, ведь Россия могла совершить вторжение в Сумскую область.
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