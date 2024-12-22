Путін у розпачі. РФ не може забрати в України головний козир до повернення Трампа

Видання The Washington Post звертає увагу на те, що саме Курська операція та взяття під контроль частини російської території стали для Україною головним козирем напередодні потенційних мирних перемовин для завершення війни.
Головні тези:
- Україна може використати успішну Курську операцію для посилення своїх позицій на мирних перемовинах.
- Путін у розпачі намагається прибрати цей “козир” в України, однак безуспішно.
Путін не може забрати в України її головний козир
На переконання журналістів, посилення наступу росіян у Курській області вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін у відчаї.
Що важливо розуміти, країна-агресорка направила в регіон 60 тис солдатів і атакує українські позиції всіма наявними в її розпорядженні засобами.
Окрім того, наголошується, що російські загарбники пересуваються на мотоциклах, возах, велосипедах і пішки, щоб обмежити свої втрати на дорогах, які контролює українська вогнева міць.
Ба більше, нещодавно на полі бою в Курській області з'явилися хвилі солдатів КНДР, які українські воїни знищують доволі швидко.
Україна добилася переломного моменту
Що важливо розуміти, у серпні російський диктатор намагався применшити значення Курської операції.
Путін навіть назвав її марною другорядною дією порівняно з основними бойовими діями на сході України.
За словами командира 82-ї бригади ЗСУ Дмитра Волошина, спочатку він був скептично налаштований щодо Курської операції загалом, однак відтоді важливість цієї битви стала "незаперечною".
Прихильники операції вважають, що напад був єдиним варіантом для України, адже Росія могла здійснити вторгнення у Сумську область.
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