Путін цинічно погрожує Україні після атаки дронів на Казань

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні "багатократно більшими руйнуваннями" після потужної атаки безпілотників по російській Казані 21 грудня. Однак він досі не пояснив, чому РФ понад 10 років веде загарбницьку війну проти України.

Путін лютує на тлі нової атаки України

Нелегітимний президент РФ, реагуючи на атаку дронів на Казань, публічно запевнив росіян, що місцева влада відновить все, що було пошкоджено.

Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні, — безсоромно заявив Володимир Путін. Поширити

Попри це, російський диктатор не згадав про те, що саме країна-агресорка РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну і протягом понад 10 років тисячі разів руйнувала житлові будинки в різних містах.

Щоденно мирні українці потерпають від атак російських ударних дронів та/або ракет, десятки тисяч цивільних уже загинули.

Атака дронів на Казань — що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, вранці 21 грудня щонайменше 7 безпілотників вдарили по російській Казані, деякі влучили в житлові будинки, один із яких — у 32-поверховий елітний будинок.

Окрім того, аеропорт Казані тимчасово закрили на прийом і випуск літаків. У деяких школах провели евакуацію.

Представники місцевої влади стверджували, що загалом зафіксовано 8 прильотів, із них один на промпідприємство, один над річкою, ще нібито 6 — на житловий масив.