Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні "багатократно більшими руйнуваннями" після потужної атаки безпілотників по російській Казані 21 грудня. Однак він досі не пояснив, чому РФ понад 10 років веде загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Путін загрожує Україні більшими руйнуваннями після атаки дронів на Казань.
- Російський диктатор не пояснив причини довготривалої війни з Україною.
- Атака дронів на Казань призвела до значної шкоди та інших наслідків.
Путін лютує на тлі нової атаки України
Нелегітимний президент РФ, реагуючи на атаку дронів на Казань, публічно запевнив росіян, що місцева влада відновить все, що було пошкоджено.
Попри це, російський диктатор не згадав про те, що саме країна-агресорка РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну і протягом понад 10 років тисячі разів руйнувала житлові будинки в різних містах.
Щоденно мирні українці потерпають від атак російських ударних дронів та/або ракет, десятки тисяч цивільних уже загинули.
Атака дронів на Казань — що важливо знати
Як уже згадувалося раніше, вранці 21 грудня щонайменше 7 безпілотників вдарили по російській Казані, деякі влучили в житлові будинки, один із яких — у 32-поверховий елітний будинок.
Окрім того, аеропорт Казані тимчасово закрили на прийом і випуск літаків. У деяких школах провели евакуацію.
Представники місцевої влади стверджували, що загалом зафіксовано 8 прильотів, із них один на промпідприємство, один над річкою, ще нібито 6 — на житловий масив.
За даними ЗМІ, БПЛА влетіли в будівлі на проспекті Камалєєва (2 дрони), вулиці Клари Цеткін, Хаді Такташа, Червоній Позиції і в будинок на вулиці Оренбурзький тракт.
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