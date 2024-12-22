На Курщині загинув грузинський доброволець — він воював за Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

На Курщині загинув грузинський доброволець — він воював за Україну

На Курщині загинув грузинський доброволець — він воював за Україну
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Джерело:  InterPressNews

У Курській області загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія. Він який воював на боці України.

Головні тези:

  • На Курщині загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія, який воював за Україну під прапором підрозділу 'Вільна Грузія'.
  • Грузинський національний легіон був створений для допомоги Україні у збереженні незалежності, ставши одним з найбільших іноземних військових формувань у країні.
  • Грузинські добровольці воюють за Україну як вияв солідарності та підтримки українського народу у боротьбі з агресією Росії.
  • Українська перемога має важливе значення для Грузії, що переживає окупацію власної влади Росією та відкриття кримінальних справ на грузинських волонтерів у РФ.
  • Долучення грузинських добровольців до війни на Курщині є свідченням підтримки грузинського народу у боротьбі за демократію, свободу та незалежність України.

Що відомо про Бадрі Кварацхелія

Інформацію про загибель підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.

За наявними даними, командир підрозділу "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія загинув у результаті контактного бою на території Курської області.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося у лютому 2022 року. З того часу на підтримку України до боротьби долучаються добровольці з багатьох країн, зокрема й з Грузії.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.  

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії. 

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Категорія
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