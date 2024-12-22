На Курщині загинув грузинський доброволець — він воював за Україну

У Курській області загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія. Він який воював на боці України.

Що відомо про Бадрі Кварацхелія

Інформацію про загибель підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.

За наявними даними, командир підрозділу "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія загинув у результаті контактного бою на території Курської області.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося у лютому 2022 року. З того часу на підтримку України до боротьби долучаються добровольці з багатьох країн, зокрема й з Грузії.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.