На Курщині загинув грузинський доброволець — він воював за Україну

У Курській області загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія. Він який воював на боці України.
Головні тези:
- На Курщині загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія, який воював за Україну під прапором підрозділу 'Вільна Грузія'.
- Грузинський національний легіон був створений для допомоги Україні у збереженні незалежності, ставши одним з найбільших іноземних військових формувань у країні.
- Грузинські добровольці воюють за Україну як вияв солідарності та підтримки українського народу у боротьбі з агресією Росії.
- Українська перемога має важливе значення для Грузії, що переживає окупацію власної влади Росією та відкриття кримінальних справ на грузинських волонтерів у РФ.
- Долучення грузинських добровольців до війни на Курщині є свідченням підтримки грузинського народу у боротьбі за демократію, свободу та незалежність України.
Що відомо про Бадрі Кварацхелія
Інформацію про загибель підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.
За наявними даними, командир підрозділу "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія загинув у результаті контактного бою на території Курської області.
Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося у лютому 2022 року. З того часу на підтримку України до боротьби долучаються добровольці з багатьох країн, зокрема й з Грузії.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
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