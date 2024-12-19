Розвідка Південної Кореї озвучила втрати солдатів КНДР на Курщині
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Розвідка Південної Кореї озвучила втрати солдатів КНДР на Курщині

Розвідка Південної Кореї озвучила втрати солдатів КНДР на Курщині
Джерело:  Reuters

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які дислокувалися на території Росії, загинули. Ще близько 1000 отримали поранення під час інтенсивних боїв із ЗСУ в Курській області.

Головні тези:

  • Щонайменше 100 північнокорейських військових загинули, а близько 1000 отримали поранення під час боїв із ЗСУ на Курщині.
  • Втрати північнокорейських військових пов'язані з браком досвіду у використанні безпілотників та незнанням умов відкритої місцевості.
  • Росія активно використовує північнокорейських військових для своїх операцій у Курській області, отримавши від Пхеньяну контейнери з різними видами зброї.
  • СБУ перехопила розмову про поранених військових у медичних закладах підмосковної області, де північнокорейські солдати отримують переваги перед російськими.

На Курщині вже вбиті 100 і поранені близько 1000 солдатів КНДР

Як заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон, високі втрати північнокорейських військових пов'язані з браком досвіду у використанні безпілотників та незнанням умов відкритої місцевості, де вони були залучені до бойових дій.

За повідомленнями, загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених перевищує 1000, — зазначив Лі Сон Гвон.

Лі також зауважив, що Північна Корея може готуватися до додаткового розгортання своїх військ у Росії.

Згідно з доповіддю, втрати північнокорейських військових є значними, що підтверджують офіційні заяви представників США та України. Росія активно використовує північнокорейських військових для своїх наступальних операцій у Курській області.

За даними США і Південної Кореї, понад 10 000 північнокорейських військових були відправлені на допомогу Росії. Окрім цього, Пхеньян надав понад 10 000 контейнерів зі зброєю, серед яких артилерійські снаряди, протитанкові ракети, механізовані гаубиці та ракетні установки.

В російські шпиталі помістили сотні поранених солдатів КНДР

Як зазначається, СБУ вдалося перехопити телефонну розмову медсестри з лікарні Московської області з її чоловіком, який бере участь у бойових діях на Харківському напрямку.

Жінка розповіла, що лише за кілька днів у підмосковний шпиталь привезли понад 200 поранених північнокорейських військових.

Вчора приїхало близько 100 осіб, сьогодні ще 120 — це вже 200. А скільки їх там загалом? Одному Богу відомо, — розповідає жінка окупанта.

Також у розмові росіянка поскаржилася, що північнокорейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. За її словами, для них звільняють окремі палати, а медичний персонал має обмеження у спілкуванні через мовний бар'єр.

Чи вони елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати... Вони що, у нас привілейовані чи як? — обурилася медсестра.

Вона додала, що лікарям навіть заборонено спілкуватися з північнокорейськими солдатами англійською мовою.

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