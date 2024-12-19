Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине

По меньшей мере, 100 северокорейских военных, которые дислоцировались на территории России, погибли. Еще около 1000 получили ранения во время интенсивных боев с ВСУ в Курской области.

На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР

Как заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, высокие потери северокорейских военных связаны с нехваткой опыта использования беспилотников и незнанием условий открытой местности, где они были вовлечены в боевые действия.

По сообщениям, погибли не менее 100 человек, а количество раненых превышает 1000, — отметил Ли Сон Гвон. Поделиться

Ли также отметил, что Северная Корея может готовиться к дополнительному развертыванию своих войск в России.

Согласно докладу, потери северокорейских военных значительны, что подтверждают официальные заявления представителей США и Украины Россия активно использует северокорейских военных для своих наступательных операций в Курской области.

По данным США и Южной Кореи, более 10 тысяч северокорейских военных были отправлены на помощь России. Пхеньян предоставил более 10 000 контейнеров с оружием, среди которых артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, механизированные гаубицы и ракетные установки.

В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР

Как отмечается, СБУ удалось перехватить телефонный разговор медсестры из больницы Московской области с ее мужем, участвующим в боевых действиях в Харьковском направлении.

Женщина рассказала, что всего через несколько дней в подмосковный госпиталь привезли более 200 раненых северокорейских военных.

Вчера приехало около 100 человек, сегодня еще 120 — это уже 200. А сколько их там всего? Одному Богу известно, — рассказывает женщина оккупанта. Поделиться

Также в разговоре россиянка пожаловалась, что северокорейские раненые содержатся в лучших условиях, чем российские солдаты. По ее словам, для них увольняют отдельные палаты, а медицинский персонал имеет ограничения в общении из-за языкового барьера.

Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то палаты... Они что, у нас привилегированные или как? — возмутилась медсестра. Поделиться

Она добавила, что врачам даже запрещено общаться с северокорейскими солдатами на английском языке.