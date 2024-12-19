Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине

Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине
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Источник:  Reuters

По меньшей мере, 100 северокорейских военных, которые дислоцировались на территории России, погибли. Еще около 1000 получили ранения во время интенсивных боев с ВСУ в Курской области.

Главные тезисы

  • По меньшей мере, 100 северокорейских военных погибли, а около 1000 получили ранения во время боев с ВСУ на Курщине.
  • Потери северокорейских военных связаны с нехваткой опыта использования беспилотников и незнанием условий открытой местности.
  • Россия активно использует северокорейских военных для своих операций в Курской области, получив от Пхеньяна контейнеры с разными видами оружия.
  • СБУ перехватила разговор о раненых военных в медицинских учреждениях подмосковной области, где северокорейские солдаты получают преимущества перед русскими.

На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР

Как заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, высокие потери северокорейских военных связаны с нехваткой опыта использования беспилотников и незнанием условий открытой местности, где они были вовлечены в боевые действия.

По сообщениям, погибли не менее 100 человек, а количество раненых превышает 1000, — отметил Ли Сон Гвон.

Ли также отметил, что Северная Корея может готовиться к дополнительному развертыванию своих войск в России.

Согласно докладу, потери северокорейских военных значительны, что подтверждают официальные заявления представителей США и Украины Россия активно использует северокорейских военных для своих наступательных операций в Курской области.

По данным США и Южной Кореи, более 10 тысяч северокорейских военных были отправлены на помощь России. Пхеньян предоставил более 10 000 контейнеров с оружием, среди которых артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, механизированные гаубицы и ракетные установки.

В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР

Как отмечается, СБУ удалось перехватить телефонный разговор медсестры из больницы Московской области с ее мужем, участвующим в боевых действиях в Харьковском направлении.

Женщина рассказала, что всего через несколько дней в подмосковный госпиталь привезли более 200 раненых северокорейских военных.

Вчера приехало около 100 человек, сегодня еще 120 — это уже 200. А сколько их там всего? Одному Богу известно, — рассказывает женщина оккупанта.

Также в разговоре россиянка пожаловалась, что северокорейские раненые содержатся в лучших условиях, чем российские солдаты. По ее словам, для них увольняют отдельные палаты, а медицинский персонал имеет ограничения в общении из-за языкового барьера.

Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то палаты... Они что, у нас привилегированные или как? — возмутилась медсестра.

Она добавила, что врачам даже запрещено общаться с северокорейскими солдатами на английском языке.

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