Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине

По меньшей мере, 100 северокорейских военных, которые дислоцировались на территории России, погибли. Еще около 1000 получили ранения во время интенсивных боев с ВСУ в Курской области.
Главные тезисы
- По меньшей мере, 100 северокорейских военных погибли, а около 1000 получили ранения во время боев с ВСУ на Курщине.
- Потери северокорейских военных связаны с нехваткой опыта использования беспилотников и незнанием условий открытой местности.
- Россия активно использует северокорейских военных для своих операций в Курской области, получив от Пхеньяна контейнеры с разными видами оружия.
- СБУ перехватила разговор о раненых военных в медицинских учреждениях подмосковной области, где северокорейские солдаты получают преимущества перед русскими.
На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР
Как заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, высокие потери северокорейских военных связаны с нехваткой опыта использования беспилотников и незнанием условий открытой местности, где они были вовлечены в боевые действия.
Ли также отметил, что Северная Корея может готовиться к дополнительному развертыванию своих войск в России.
Согласно докладу, потери северокорейских военных значительны, что подтверждают официальные заявления представителей США и Украины Россия активно использует северокорейских военных для своих наступательных операций в Курской области.
По данным США и Южной Кореи, более 10 тысяч северокорейских военных были отправлены на помощь России. Пхеньян предоставил более 10 000 контейнеров с оружием, среди которых артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, механизированные гаубицы и ракетные установки.
В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР
Как отмечается, СБУ удалось перехватить телефонный разговор медсестры из больницы Московской области с ее мужем, участвующим в боевых действиях в Харьковском направлении.
Женщина рассказала, что всего через несколько дней в подмосковный госпиталь привезли более 200 раненых северокорейских военных.
Также в разговоре россиянка пожаловалась, что северокорейские раненые содержатся в лучших условиях, чем российские солдаты. По ее словам, для них увольняют отдельные палаты, а медицинский персонал имеет ограничения в общении из-за языкового барьера.
Она добавила, что врачам даже запрещено общаться с северокорейскими солдатами на английском языке.
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