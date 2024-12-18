Россия не хочет признавать присутствие северокорейских войск в Курской области, чтобы не демонстрировать свою зависимость от иностранной помощи в защите своей территории.
Главные тезисы
- Россия скрывает привлечение солдат КНДР на Курщине во избежание показа своей зависимости от иностранной помощи в обороне.
- Путин боится признать присутствие северокорейских войск, поскольку это будет свидетельствовать о его слабости в проведении оборонных действий.
- Украинская разведка фиксирует потери в войсках КНДР во время боевых действий в Курщине, что подтверждает активное участие северокорейцев в конфликте.
- Российские официальные лица и СМИ не подтверждают присутствие северокорейских войск на Курщине, что говорит о попытке скрыть истину.
- Продолжение потерь среди солдат КНДР может иметь серьезные последствия для российского руководства и взорвать его авторитет в международном сообществе.
Путин боится показать свою слабость
Как отмечают аналитики, спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби 16 декабря подтвердил, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях в Курской области и несут потери.
Кирби также отметил, что в последние дни КНДР опрокидывает своих солдат с тыловых позиций к линии фронта. Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер добавил, что северокорейские войска понесли потери, но подробности относительно количества погибших или раненых не раскрыл.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные пытаются скрыть потери среди северокорейского персонала, в том числе сжигая лица погибших солдат КНДР.
Также им запрещают показывать лица во время учеб, а видеоматериалы с участием северокорейцев изымают.
Ранее украинская разведка указывала, что россияне пытались замаскировать северокорейских военных под солдат из Бурятии.
Аналитики отмечают, что российские официальные лица и государственные СМИ до сих пор не признали присутствие северокорейских войск в Курской области или их участие в боевых действиях.
Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине
Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.
Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.
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