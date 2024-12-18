Почему Путин скрывает привлечение солдат КНДР в Курщине — данные аналитиков

Россия не хочет признавать присутствие северокорейских войск в Курской области, чтобы не демонстрировать свою зависимость от иностранной помощи в защите своей территории.

Путин боится показать свою слабость

Как отмечают аналитики, спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби 16 декабря подтвердил, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях в Курской области и несут потери.

Кирби также отметил, что в последние дни КНДР опрокидывает своих солдат с тыловых позиций к линии фронта. Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер добавил, что северокорейские войска понесли потери, но подробности относительно количества погибших или раненых не раскрыл.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные пытаются скрыть потери среди северокорейского персонала, в том числе сжигая лица погибших солдат КНДР.

Также им запрещают показывать лица во время учеб, а видеоматериалы с участием северокорейцев изымают.

Ранее украинская разведка указывала, что россияне пытались замаскировать северокорейских военных под солдат из Бурятии.

Аналитики отмечают, что российские официальные лица и государственные СМИ до сих пор не признали присутствие северокорейских войск в Курской области или их участие в боевых действиях.

Кремль, вероятно, продолжит избегать признания развертывания северокорейских военных в Курской области. Это стало бы немым свидетельством того, что Россия не способна защищать свою территорию без иностранной помощи. Такое признание также подорвало бы заявления Владимира Путина о высоком уровне мобилизации россиян из-за событий на Курщине. Поделиться

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.