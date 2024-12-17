Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео

Спецназовцы ССО опубликовали видео своей боевой работы. В течение трех дней были ликвидированы 50 военнослужащих КНДР, воевавших на стороне РФ в Курской области.
Главные тезисы
- Бойцы ССО обеспечили ликвидацию 50 военных КНДР за три дня в Курщине.
- Украинская разведка фиксирует высокие потери вражеских сил во время штурмов на территории Курской области.
- Президент Украины публикует видеодоказательства попыток россиян хоронить потери солдат КНДР и их участие в боевых действиях.
- Солдаты КНДР продолжают нести потери, а российские военные пытаются уничтожить доказательства об их присутствии на поле боя.
- ССО демонстрируют успешную боевую работу и эффективность в противостоянии вражеским войскам Курщины.
CCO показали, как уничтожают военных КНДР на Курщине
Через три дня операторы ССО ликвидировали 50 вражеских военных и ранили еще 47.
За этот период воины ССО также уничтожили две единицы бронетехники, два автомобиля и один квадроцикл противника. Бои продолжаются.
Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине
Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.
Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря опубликовал видеодоказательство того, как россияне пытаются скрыть потери солдат КНДР в войне с Украиной.
На видео россияне курят трупы северокорейских солдат после их гибели на поле боя.
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