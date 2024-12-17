Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео

ССО
Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео
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Спецназовцы ССО опубликовали видео своей боевой работы. В течение трех дней были ликвидированы 50 военнослужащих КНДР, воевавших на стороне РФ в Курской области.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО обеспечили ликвидацию 50 военных КНДР за три дня в Курщине.
  • Украинская разведка фиксирует высокие потери вражеских сил во время штурмов на территории Курской области.
  • Президент Украины публикует видеодоказательства попыток россиян хоронить потери солдат КНДР и их участие в боевых действиях.
  • Солдаты КНДР продолжают нести потери, а российские военные пытаются уничтожить доказательства об их присутствии на поле боя.
  • ССО демонстрируют успешную боевую работу и эффективность в противостоянии вражеским войскам Курщины.

CCO показали, как уничтожают военных КНДР на Курщине

Бойцы 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича организовали теплый прием северокорейским войскам в Курской области РФ.

Через три дня операторы ССО ликвидировали 50 вражеских военных и ранили еще 47.

За этот период воины ССО также уничтожили две единицы бронетехники, два автомобиля и один квадроцикл противника. Бои продолжаются.

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

Из-за потерь штурмовые подразделения доукомплектовываются новым личным составом, в том числе из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на территории Курщины, отмечает ГУР.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря опубликовал видеодоказательство того, как россияне пытаются скрыть потери солдат КНДР в войне с Украиной.

Были попытки держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи. Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лицо. Любые видеоподтверждения их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лицо убитых северокорейских военных.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На видео россияне курят трупы северокорейских солдат после их гибели на поле боя.

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