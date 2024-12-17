Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео

Спецназовцы ССО опубликовали видео своей боевой работы. В течение трех дней были ликвидированы 50 военнослужащих КНДР, воевавших на стороне РФ в Курской области.

CCO показали, как уничтожают военных КНДР на Курщине

Бойцы 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича организовали теплый прием северокорейским войскам в Курской области РФ. Поделиться

Через три дня операторы ССО ликвидировали 50 вражеских военных и ранили еще 47.

За этот период воины ССО также уничтожили две единицы бронетехники, два автомобиля и один квадроцикл противника. Бои продолжаются.

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

Из-за потерь штурмовые подразделения доукомплектовываются новым личным составом, в том числе из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на территории Курщины, отмечает ГУР. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря опубликовал видеодоказательство того, как россияне пытаются скрыть потери солдат КНДР в войне с Украиной.

Были попытки держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи. Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лицо. Любые видеоподтверждения их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лицо убитых северокорейских военных. Владимир Зеленский Президент Украины

На видео россияне курят трупы северокорейских солдат после их гибели на поле боя.