Подразделения КНДР понесли значительные потери на Курщине — их доукомплектуют
Категория
Мир
Дата публикации

Подразделения КНДР понесли значительные потери на Курщине — их доукомплектуют

ГУР
Подразделения КНДР понесли значительные потери на Курщине — их доукомплектуют
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Подразделения армии Северной Кореи предприняли попытку штурма позиций ВСУ в Курской области. Из-за значительных потерь штурмовые группы пополняют новым личным составом.

Главные тезисы

  • Подразделения армии Северной Кореи понесли значительные потери при попытке штурма позиций ВСУ в Курской области, что привело к нужде в доукомплектовании новым личным составом.
  • Украинские бойцы продемонстрировали успешную операцию на Курщине, уничтожив десятки военных КНДР и вызвав значительные потери северокорейским подразделениям.
  • Слаженная работа пилотов FPV-дронов и других подразделений способствовала успешному результату операции украинских военных на Курщине.
  • Подразделения армии Северной Кореи, включая 94-ю отдельную бригаду, планируют продолжение активных боевых действий на территории Курщины.
  • Операция украинских военных на Курщине под управлением Роберта Бровди (Мадяра) стала успешным примером совместных усилий подразделений, что привело к поражению подразделений КНДР.

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

Из-за потерь штурмовые подразделения доукомплектовываются новым личным составом, в том числе из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на территории Курщины, отмечает ГУР.

Украинские бойцы показали десятки уничтоженных на Курщине военных КНДР

Об этом сообщил основатель и командир спецподразделения беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр).

Мадяр подчеркнул, что операция стала результатом слаженной работы пилотов FPV-дронов "Птиц" 414 оп, а также подразделений "Магура", 95-й ДШУ, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й танковых бригад.

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