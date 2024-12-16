Подразделения КНДР понесли значительные потери на Курщине — их доукомплектуют

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

Из-за потерь штурмовые подразделения доукомплектовываются новым личным составом, в том числе из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на территории Курщины, отмечает ГУР. Поделиться

Украинские бойцы показали десятки уничтоженных на Курщине военных КНДР

Об этом сообщил основатель и командир спецподразделения беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр).