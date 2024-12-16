Підрозділи КНДР зазнали значних втрат на Курщині — їх доукомплектувують

Підрозділи армії Північної Кореї здійснили спробу штурму позицій ЗСУ в Курській області. Через значні втрати штурмові групи поповнюють новим особовим складом.
Головні тези:
- Під час спроби штурму позицій ЗСУ в Курській області підрозділи армії Північної Кореї зазнали значних втрат.
- Щонайменше 30 військових були вбиті або поранені, а троє солдатів КНДР зникли безвісти.
- Штурмові підрозділи поповнюються новим особовим складом, зокрема із 94-ї окремої бригади армії КНДР.
- Українські бійці виконали успішну операцію на Курщині, показавши десятки знищених військових КНДР.
- Злагоджена робота пілотів FPV-дронів та інших підрозділів сприяла успішному результату операції українських військових.
Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині
Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.
Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.
Українські бійці показали десятки знищених на Курщині військових КНДР
Про це повідомив засновник та командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр).
Мадяр підкреслив, що операція стала результатом злагодженої роботи пілотів FPV-дронів "Птахів" 414 оп, а також підрозділів "Магура", 95-ї ДШВ, 36-ї бригади морської піхоти, 1-ї та 17-ї танкових бригад.
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