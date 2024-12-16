Підрозділи КНДР зазнали значних втрат на Курщині — їх доукомплектувують

Підрозділи армії Північної Кореї здійснили спробу штурму позицій ЗСУ в Курській області. Через значні втрати штурмові групи поповнюють новим особовим складом.

Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.

Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.

Через втрати штурмові підрозділи доукомплектовуються новим особовим складом, зокрема з 94-ї окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на території Курщини, — зазначає ГУР. Поширити

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Про це повідомив засновник та командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр).