Зеленський заявив про залучення Росією військових КНДР у боях на Курщині

Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що вже є попередні дані про застосовування Росією в штурмах помітної кількості солдатів з Північної Кореї в операціях у Курській області.
Головні тези:
- Росія залучила солдатів з Північної Кореї до бойових дій на Курщині, що свідчить про ескалацію конфлікту.
- Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на ігнорування Москвою закликів світової спільноти стосовно деескалації ситуації.
Росія кинула в бій солдатів КНДР на Курщині
За його словами, Москва фактично втягнула в цю війну ще одну державу, «причому втягнула максимально».
Зеленський підкреслив, що Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації.
Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так.Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити — зупинити надійно, гарантованим миром.
Військові КНДР незабаром потраплять на російсько-український фронт
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що найближчим часом імовірне залучення північнокорейських солдатів до безпосереднього ведення штурмових дій в Курській області РФ.
За даними розвідки, 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності й наказали очікувати подальших вказівок.
У ГУР поінформували, що частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.
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