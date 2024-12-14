Зеленський заявив про залучення Росією військових КНДР у боях на Курщині

Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що вже є попередні дані про застосовування Росією в штурмах помітної кількості солдатів з Північної Кореї в операціях у Курській області.

Росія кинула в бій солдатів КНДР на Курщині

Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї — помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Поширити

За його словами, Москва фактично втягнула в цю війну ще одну державу, «причому втягнула максимально».

І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський підкреслив, що Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації.

Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так.Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити — зупинити надійно, гарантованим миром.

Військові КНДР незабаром потраплять на російсько-український фронт

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що найближчим часом імовірне залучення північнокорейських солдатів до безпосереднього ведення штурмових дій в Курській області РФ.

Командування підрозділів північнокорейської армії на Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області. Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства. Поширити

За даними розвідки, 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності й наказали очікувати подальших вказівок.