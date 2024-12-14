Зеленский заявил о привлечении Россией военных КНДР для боев на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о привлечении Россией военных КНДР для боев на Курщине

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что уже есть предварительные данные по применению Россией в штурмах заметного количества солдат из Северной Кореи в операциях в Курской области.

Главные тезисы

  • Президент Украины сообщил о применении Россией солдат из Северной Кореи в операциях на Курщине, что свидетельствует об эскалации конфликта.
  • Москва игнорирует призывы мирового сообщества о деэскалации ситуации, привлекая северокорейских солдат к боевым действиям.

Россия бросила в бой солдат КНДР на Курщине

Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи заметное количество. Русские включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже заметны.

По его словам, Москва фактически втянула в эту войну еще одно государство, «причем вовлекла максимально».

И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили, Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Россияне обучают Северную Корею современной войне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии до многих других, о необходимости делать все для деэскалации.

Если нет жесткой реакции мира, Россия делает войну хуже. Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и дальше действовать скоординированно со всеми нашими партнерами, чтобы остановить эту войну — остановить надежно, гарантированным миром.

Военные КНДР скоро попадут на российско-украинский фронт

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в ближайшее время возможно привлечение северокорейских солдат к непосредственному ведению штурмовых действий в Курской области РФ.

Командование подразделений северокорейской армии в России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, ведущими боевые действия в Курской области. Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР непосредственно к ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия.

По данным разведки, 13 декабря подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ждать дальнейших указаний.

В ГУР проинформировали, что часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают в линию фронта гражданскими грузовиками, внешне напоминающими автомобили доставки воды.

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