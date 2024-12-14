Зеленский заявил о привлечении Россией военных КНДР для боев на Курщине

Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что уже есть предварительные данные по применению Россией в штурмах заметного количества солдат из Северной Кореи в операциях в Курской области.
Главные тезисы
- Президент Украины сообщил о применении Россией солдат из Северной Кореи в операциях на Курщине, что свидетельствует об эскалации конфликта.
- Москва игнорирует призывы мирового сообщества о деэскалации ситуации, привлекая северокорейских солдат к боевым действиям.
Россия бросила в бой солдат КНДР на Курщине
По его словам, Москва фактически втянула в эту войну еще одно государство, «причем вовлекла максимально».
Зеленский подчеркнул, что Москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии до многих других, о необходимости делать все для деэскалации.
Если нет жесткой реакции мира, Россия делает войну хуже. Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и дальше действовать скоординированно со всеми нашими партнерами, чтобы остановить эту войну — остановить надежно, гарантированным миром.
Военные КНДР скоро попадут на российско-украинский фронт
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в ближайшее время возможно привлечение северокорейских солдат к непосредственному ведению штурмовых действий в Курской области РФ.
По данным разведки, 13 декабря подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ждать дальнейших указаний.
В ГУР проинформировали, что часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают в линию фронта гражданскими грузовиками, внешне напоминающими автомобили доставки воды.
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