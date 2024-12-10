У Пентагоні озвучили попередження щодо солдатів КНДР на Курщині

Військові Північної Кореї досі перебувають на території Курської області Росії. Вони знаходяться у готовності вступити в бій в будь-який момент.

Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Представниця оборонного відомства США поінформувала, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська приймали безпосереднью участь у бойових діях.

Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію, — підсумувала Сабріна Сінгх. Поширити

Навіщо Росії солдати КНДР

Як вдалося дізнатися журналістам, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ планує розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Станом на сьогодні армія РФ активно атакує українські позиції на Курщині ракетними ударами і артилерійським вогнем. Попри це, масштабний наступ окупантів досі не розпочався.

Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Окрім того, наголошується, що наразі солдати КНДР тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області.

Україна все ще має сильну оборону в Курській області і, можливо, зможе утримати ці території, принаймні на деякий час, — заявив один із західних інсайдерів. Поширити

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Міноборони США наразі не мають доказів активної участі військ КНДР в боях проти України на боці Російської Федерації. Однак, за його словами, ситуація може змінитися в будь-який момент.