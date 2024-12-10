В Пентагоне озвучили предупреждения о солдатах КНДР в Курщине

Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они находятся в готовности вступить в бой в хоть какой момент.
Главные тезисы
- Солдаты КНДР находятся на территории Курской области и готовы вступить в бой.
- Российские и северокорейские войска планируют масштабное контрнаступление на Курщине.
- Украина имеет сильную оборону в Курской области, но ждет атаки от оккупантов.
- У Пентагона пока нет доказательств активного участия солдат КНДР в военных действиях против Украины.
- Ситуация на Курщине может быстро измениться, в том числе по участию северокорейских войск в войне.
Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.
Зачем России солдаты КНДР
Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.
На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.
Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.
Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.
Пресссекретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у Минобороны США пока нет доказательств активного участия войск КНДР в боях против Украины на стороне Российской Федерации. Однако, по его словам, ситуация может измениться в любой момент.
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