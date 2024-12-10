В Пентагоне озвучили предупреждения о солдатах КНДР в Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

В Пентагоне озвучили предупреждения о солдатах КНДР в Курщине

В Пентагоне озвучили предупреждения о солдатах КНДР в Курщине
Читати українською
Источник:  Укринформ

Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они находятся в готовности вступить в бой в хоть какой момент.

Главные тезисы

  • Солдаты КНДР находятся на территории Курской области и готовы вступить в бой.
  • Российские и северокорейские войска планируют масштабное контрнаступление на Курщине.
  • Украина имеет сильную оборону в Курской области, но ждет атаки от оккупантов.
  • У Пентагона пока нет доказательств активного участия солдат КНДР в военных действиях против Украины.
  • Ситуация на Курщине может быстро измениться, в том числе по участию северокорейских войск в войне.

Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию, — подытожила Сабрина Сингх.

Зачем России солдаты КНДР

Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.

На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.

Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.

Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и, возможно, сможет удержать эти территории, по крайней мере, на некоторое время, — заявил один из западных инсайдеров.

Пресссекретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у Минобороны США пока нет доказательств активного участия войск КНДР в боях против Украины на стороне Российской Федерации. Однако, по его словам, ситуация может измениться в любой момент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский
КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Что конкретно Путин передал КНДР в обмен на солдат — официальные данные
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ отправила на Курщину генерала из-за жалоб солдат КНДР на голод
ГУР
РФ отправила на Курщину генерала из-за жалоб солдат КНДР на голод

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?