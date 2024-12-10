В Пентагоне озвучили предупреждения о солдатах КНДР в Курщине

Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они находятся в готовности вступить в бой в хоть какой момент.

Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию, — подытожила Сабрина Сингх. Поделиться

Зачем России солдаты КНДР

Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.

На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.

Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.

Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и, возможно, сможет удержать эти территории, по крайней мере, на некоторое время, — заявил один из западных инсайдеров. Поделиться

Пресссекретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у Минобороны США пока нет доказательств активного участия войск КНДР в боях против Украины на стороне Российской Федерации. Однако, по его словам, ситуация может измениться в любой момент.