Військові КНДР у складі російської армії зазнали перших втрат на Курщині

Війська КНДР вже мають перші втрати на Курщині та з переляку “надвохсотили” кадирівців. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

ГУР дізналося про перші втрати військових КНДР у боях на Курщині

Держава-агресорка Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Поширити

Зокрема на одній із позицій у курській області військовослужбовців армії КНДР результативно “накрили” FPV-дронами.

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.

Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили “дружній вогонь” по автомобільній техніці так званого батальйону “ахмат”. Результат ― восьмеро вбитих “кадирівців”. Поширити

Нагадаємо, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють фсбшники, вилучають телефони та інші пристрої.

Росія кинула в бій солдатів КНДР на Курщині

Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 14 грудня, що вже є попередні дані про застосовування Росією в штурмах помітної кількості солдатів з Північної Кореї в операціях у Курській області.

Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї — помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.

За його словами, Москва фактично втягнула в цю війну ще одну державу, «причому втягнула максимально».