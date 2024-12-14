Військові КНДР у складі російської армії зазнали перших втрат на Курщині

Війська КНДР вже мають перші втрати на Курщині та з переляку “надвохсотили” кадирівців. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Головні тези:
- Війська КНДР вперше зазнали втрат у боях на Курщині в складі зведених підрозділів з російською армією.
- Близько 200 військовослужбовців вже потерпіли в результаті успішного вогневого ураження, завданого українськими військовими.
- Росія залучила солдатів КНДР в операції у Курській області, що свідчить про ескалацію конфлікту.
ГУР дізналося про перші втрати військових КНДР у боях на Курщині
Держава-агресорка Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.
Зокрема на одній із позицій у курській області військовослужбовців армії КНДР результативно “накрили” FPV-дронами.
Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.
У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.
Нагадаємо, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють фсбшники, вилучають телефони та інші пристрої.
Росія кинула в бій солдатів КНДР на Курщині
Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 14 грудня, що вже є попередні дані про застосовування Росією в штурмах помітної кількості солдатів з Північної Кореї в операціях у Курській області.
Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї — помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.
За його словами, Москва фактично втягнула в цю війну ще одну державу, «причому втягнула максимально».
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-