Военные КНДР в составе российской армии понесли первые потери на Курщине

У войск КНДР уже есть первые потери на Курщине и с испуга "надвохсотили" кадыровцев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

ГУР узнало о первых потерях военных КНДР в боях на Курщине

Государство-агрессорка Россия стала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.

Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины. Поделиться

В частности, на одной из позиций в курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.

Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

В процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат — восемь убитых "кадыровцев". Поделиться

Напомним, на территории России находятся около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим — для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсбшники, изымают телефоны и другие устройства.

Россия бросила в бой солдат КНДР в Курщине

Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 14 декабря, что уже есть предварительные данные по применению Россией в штурмах заметного количества солдат из Северной Кореи в операциях в Курской области.

Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи заметное количество. Русские включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже заметны.

По его словам, Москва фактически вовлекла в эту войну еще одно государство, «причем вовлекла максимально».