Военные КНДР в составе российской армии понесли первые потери на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Военные КНДР в составе российской армии понесли первые потери на Курщине

ГУР
КНДР
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У войск КНДР уже есть первые потери на Курщине и с испуга "надвохсотили" кадыровцев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Главные тезисы

  • Северокорейские войска понесли первые потери в боях на Курщине в составе российской армии.
  • Россия привлекла солдат КНДР к операции против Украины в Курской области.
  • Президент Зеленский сообщил о предварительных данных по применению солдат из Северной Кореи в операциях на Курщине.

ГУР узнало о первых потерях военных КНДР в боях на Курщине

Государство-агрессорка Россия стала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.

Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

В частности, на одной из позиций в курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.

Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

В процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат — восемь убитых "кадыровцев".

Напомним, на территории России находятся около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим — для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсбшники, изымают телефоны и другие устройства.

Россия бросила в бой солдат КНДР в Курщине

Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 14 декабря, что уже есть предварительные данные по применению Россией в штурмах заметного количества солдат из Северной Кореи в операциях в Курской области.

Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи заметное количество. Русские включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже заметны.

По его словам, Москва фактически вовлекла в эту войну еще одно государство, «причем вовлекла максимально».

И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Именно он отталкивает мир. И он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне учат Северную Корею современной войне.

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