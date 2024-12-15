Военные КНДР в составе российской армии понесли первые потери на Курщине

У войск КНДР уже есть первые потери на Курщине и с испуга "надвохсотили" кадыровцев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- Северокорейские войска понесли первые потери в боях на Курщине в составе российской армии.
- Россия привлекла солдат КНДР к операции против Украины в Курской области.
- Президент Зеленский сообщил о предварительных данных по применению солдат из Северной Кореи в операциях на Курщине.
ГУР узнало о первых потерях военных КНДР в боях на Курщине
Государство-агрессорка Россия стала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.
В частности, на одной из позиций в курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.
Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.
В процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер.
Напомним, на территории России находятся около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим — для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсбшники, изымают телефоны и другие устройства.
Россия бросила в бой солдат КНДР в Курщине
Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 14 декабря, что уже есть предварительные данные по применению Россией в штурмах заметного количества солдат из Северной Кореи в операциях в Курской области.
Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи заметное количество. Русские включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже заметны.
По его словам, Москва фактически вовлекла в эту войну еще одно государство, «причем вовлекла максимально».
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