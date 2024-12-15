ВСУ показали десятки ликвидированных солдат КНДР в боях на Курщине — видео

Украинские военные обнародовали фото и видео доказательства, демонстрирующие ликвидацию российских и северокорейских солдат в Курской области. Вероятно, такое количество вражеских военных уничтожили после субботних атак.

Украинские бойцы показали десятки уничтоженных на Курщине военных КНДР

Об этом сообщил основатель и командир спецподразделения беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр).

Мадяр подчеркнул, что операция стала результатом слаженной работы пилотов FPV-дронов "Птиц" 414 оп, а также подразделений "Магура", 95-й ДШУ, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й танковых бригад.

ГУР узнало о первых потерях военных КНДР в боях на Курщине

Государство-агрессорка Россия стала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.

Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины. Поделиться

В частности, на одной из позиций в курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.

Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

В процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "ахмат". Результат — восемь убитых "кадыровцев". Поделиться

Напомним, на территории России находятся около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим — для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсбшники, изымают телефоны и другие устройства.