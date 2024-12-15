ЗСУ показали десятки ліквідованих солдатів КНДР у боях на Курщині — відео

Українські військові оприлюднили фото та відео докази, які демонструють ліквідацію російських і північнокорейських солдатів у Курській області. Ймовірно таку кількість ворожих військових знищили після суботніх атак.

Українські бійці показали десятки знищених на Курщині військових КНДР

Про це повідомив засновник та командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр).

Мадяр підкреслив, що операція стала результатом злагодженої роботи пілотів FPV-дронів "Птахів" 414 оп, а також підрозділів "Магура", 95-ї ДШВ, 36-ї бригади морської піхоти, 1-ї та 17-ї танкових бригад.

ГУР дізналося про перші втрати військових КНДР у боях на Курщині

Держава-агресорка Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Поширити

Зокрема на одній із позицій у курській області військовослужбовців армії КНДР результативно “накрили” FPV-дронами.

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.

Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили “дружній вогонь” по автомобільній техніці так званого батальйону “ахмат”. Результат ― восьмеро вбитих “кадирівців”. Поширити

Нагадаємо, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють фсбшники, вилучають телефони та інші пристрої.