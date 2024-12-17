Бійці ССО знищили 50 солдатів КНДР за три дні під час боїв на Курщині — відео

Спецпризначенці ССО опублікували відео своєї бойової роботи. Протягом трьох днів було ліквідовано 50 військовослужбовців КНДР, які воювали на боці РФ у Курській області.

CCО показали, як знищують військових КНДР на Курщині

Бійці 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича організували теплий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ. Поширити

За три дні оператори ССО ліквідували 50 ворожих військових і поранили ще 47.

За цей період воїни ССО також знищили дві одиниці бронетехніки, два автомобілі та один квадроцикл противника. Бої тривають.

Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.

Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.

Через втрати штурмові підрозділи доукомплектовуються новим особовим складом, зокрема з 94-ї окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на території Курщини, — зазначає ГУР. Поширити

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня опублікував відеодоказ того, як росіяни намагаються приховати втрати солдатів КНДР у війні з Україною.

Були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Володимир Зеленський Президент України

На відео росіяни палять трупи північнокорейських солдатів після їх загибелі на полі бою.