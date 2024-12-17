Солдаты КНДР изменили тактику во время боев на Курщине — как именно

Подразделения Северной Кореи, понесшие серьезные потери в составе российской армии, усиливают меры по противодействию украинским беспилотникам. Наши "птички" активно охотятся на них в Курской области.
Главные тезисы
- После серьезных потерь в подразделениях КНДР изменяется тактика противодействия украинским беспилотникам на Курщине.
- Разведка установила, что после потерь солдаты КНДР формируют группы по 20-30 человек для штурмов, используя красный скотч для идентификации.
- В районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области северокорейские солдаты понесли значительные потери, что привело к доукомплектованию штурмовых подразделений новым личным составом.
- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеодоказательства попыток россиян скрыть потери солдат КНДР в войне.
- Постоянное накопление северокорейских штурмовых групп свидетельствует о стремлении Москвы поддерживать следующие темпы боевых действий на Курщине.
Как военные КНДР пытаются изменить тактику после значительных потерь
В украинской разведке отмечают, что после значительных потерь подразделения КНДР начали устанавливать дополнительные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины.
По данным разведки, Россия продолжает использовать северокорейские войска в боевых действиях на территории Курщины. Перед штурмовыми операциями КНДР формирует группы по 20–30 солдат, которые передвигаются в зону сосредоточения небольшими подразделениями до шести человек.
Для идентификации на фронте северокорейские военные используют красный скотч.
Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине
Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.
Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря опубликовал видеодоказательство того, как россияне пытаются скрыть потери солдат КНДР в войне с Украиной.
На видео россияне курят трупы северокорейских солдат после их гибели на поле боя.
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