Солдаты КНДР изменили тактику во время боев на Курщине — как именно

Подразделения Северной Кореи, понесшие серьезные потери в составе российской армии, усиливают меры по противодействию украинским беспилотникам. Наши "птички" активно охотятся на них в Курской области.

Как военные КНДР пытаются изменить тактику после значительных потерь

В украинской разведке отмечают, что после значительных потерь подразделения КНДР начали устанавливать дополнительные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины.

По данным разведки, Россия продолжает использовать северокорейские войска в боевых действиях на территории Курщины. Перед штурмовыми операциями КНДР формирует группы по 20–30 солдат, которые передвигаются в зону сосредоточения небольшими подразделениями до шести человек.

Для идентификации на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

В ГУР подчеркнули, что постоянное накопление северокорейских штурмовых групп свидетельствует о стремлении Москвы сохранять наступательный темп боевых действий. Поделиться

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

Из-за потерь штурмовые подразделения доукомплектовываются новым личным составом, в том числе из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на территории Курщины, отмечает ГУР. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря опубликовал видеодоказательство того, как россияне пытаются скрыть потери солдат КНДР в войне с Украиной.