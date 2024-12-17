Солдати КНДР змінили тактику під час боїв на Курщині — як саме
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Солдати КНДР змінили тактику під час боїв на Курщині — як саме

ГУР
Солдати КНДР змінили тактику під час боїв на Курщині — як саме

Підрозділи Північної Кореї, які зазнали серйозних втрат у складі російської армії, посилюють заходи для протидії українським безпілотникам. Наші “пташки” активно полюють на них в Курській області.

Головні тези:

  • Після серйозних втрат в підрозділах КНДР змінюється тактика для протидії українським безпілотникам на Курщині.
  • Розвідка виявила, що після втрат солдати КНДР формують групи по 20-30 осіб для штурмів, використовуючи червоний скотч для ідентифікації.
  • У районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області північнокорейські солдати зазнали значних втрат, що призвело до доукомплектування штурмових підрозділів новим особовим складом.
  • Президент України Володимир Зеленський опублікував відеодокази намагань росіян приховати втрати солдатів КНДР у війні.
  • Постійне накопичення північнокорейських штурмових груп свідчить про прагнення Москви підтримувати наступні темпи бойових дій на Курщині.

Як військові КНДР намагаються змінити тактику після значних втрат

В українській розвідці зазначають, що після значних втрат підрозділи КНДР почали встановлювати додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки та оборони України.

За даними розвідки, Росія продовжує використовувати північнокорейські війська в бойових діях на території Курщини. Перед штурмовими операціями КНДР формує групи по 20–30 солдатів, які пересуваються до зони зосередження невеликими підрозділами до шести осіб.

Для ідентифікації на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

У ГУР підкреслили, що постійне накопичення північнокорейських штурмових груп свідчить про прагнення Москви зберігати наступальний темп бойових дій.

Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.

Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.

Через втрати штурмові підрозділи доукомплектовуються новим особовим складом, зокрема з 94-ї окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на території Курщини, — зазначає ГУР.

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня опублікував відеодоказ того, як росіяни намагаються приховати втрати солдатів КНДР у війні з Україною. 

На відео росіяни палять трупи північнокорейських солдатів після їх загибелі на полі бою.

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