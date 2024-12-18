Чому Путін приховує залучення солдатів КНДР на Курщині — дані аналітиків

Росія не хоче визнавати присутність північнокорейських військ у Курській області, щоб не демонструвати свою залежність від іноземної допомоги у захисті власної території.

Путін боїться показати свою слабкість

Як зазначають аналітики, речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 16 грудня підтвердив, що північнокорейські військові беруть участь у бойових діях у Курській області та зазнають втрат.

Кірбі також зазначив, що останніми днями КНДР перекидає своїх солдатів із тилових позицій до лінії фронту. Представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер додав, що північнокорейські війська зазнали втрат, але подробиці щодо кількості загиблих чи поранених не розкрив.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові намагаються приховати втрати серед північнокорейського персоналу, зокрема спалюючи обличчя загиблих солдатів КНДР.

Також їм забороняють показувати обличчя під час навчань, а відеоматеріали за участю північнокорейців вилучають.

Раніше українська розвідка вказувала, що росіяни намагалися замаскувати північнокорейських військових під солдатів із Бурятії.

Аналітики зазначають, що російські офіційні особи та державні ЗМІ досі не визнали присутності північнокорейських військ у Курській області або їхньої участі в бойових діях.

Кремль, ймовірно, продовжить уникати визнання розгортання північнокорейських військових у Курській області. Це стало б німим свідченням того, що Росія не здатна захищати свою територію без іноземної допомоги. Таке визнання також підірвало б заяви Володимира Путіна про високий рівень мобілізації росіян через події на Курщині. Поширити

Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.

Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.