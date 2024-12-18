Чому Путін приховує залучення солдатів КНДР на Курщині — дані аналітиків

Росія не хоче визнавати присутність північнокорейських військ у Курській області, щоб не демонструвати свою залежність від іноземної допомоги у захисті власної території.
Головні тези:
- Росія приховує залучення солдатів КНДР на Курщині, щоб уникнути показу своєї залежності від іноземної допомоги в обороні.
- Путін боїться визнати присутність північнокорейських військ, оскільки це свідчитиме про його слабкість у проведенні оборонних дій.
- Українська розвідка фіксує втрати у військах КНДР під час бойових дій на Курщині, що підтверджує активну участь північнокорейців у конфлікті.
- Російські офіційні особи та ЗМІ не підтверджують присутність північнокорейських військ на Курщині, що говорить про намагання приховати істину.
- Продовження втрат серед солдат КНДР може мати серйозні наслідки для російського керівництва та підірвати його авторитет у міжнародному співтоваристві.
Путін боїться показати свою слабкість
Як зазначають аналітики, речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 16 грудня підтвердив, що північнокорейські військові беруть участь у бойових діях у Курській області та зазнають втрат.
Кірбі також зазначив, що останніми днями КНДР перекидає своїх солдатів із тилових позицій до лінії фронту. Представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер додав, що північнокорейські війська зазнали втрат, але подробиці щодо кількості загиблих чи поранених не розкрив.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові намагаються приховати втрати серед північнокорейського персоналу, зокрема спалюючи обличчя загиблих солдатів КНДР.
Також їм забороняють показувати обличчя під час навчань, а відеоматеріали за участю північнокорейців вилучають.
Раніше українська розвідка вказувала, що росіяни намагалися замаскувати північнокорейських військових під солдатів із Бурятії.
Аналітики зазначають, що російські офіційні особи та державні ЗМІ досі не визнали присутності північнокорейських військ у Курській області або їхньої участі в бойових діях.
Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині
Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.
Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.
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