КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине

Украинские военные могли убить или ранить "несколько сотен" военных КНДР. Их Северная Корея направила на помощь России в войне против Украины.

Северная Корея потеряла несколько сотен солдат убитыми и ранеными

Такую информацию дает издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

Это первая оценка потерь среди северокорейских военных, воюющих на стороне России. Точное количество погибших остается неизвестным, однако источник АР отмечает, что КНДР понесла значительные потери из-за отсутствия боевого опыта у своих солдат. Поделиться

К слову, 16 декабря представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области на прошлой неделе. По его словам, подразделения КНДР понесли потери, но детали о количестве убитых и раненых или других подробностях он не предоставил.

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Об этом сообщил основатель и командир спецподразделения беспилотных авиационных комплексов «Птицы Мадяра» Роберт Бровди (Мадяр).

Мадяр подчеркнул, что операция стала результатом слаженной работы пилотов FPV-дронов "Птиц" 414 оп, а также подразделений "Магура", 95-й ДШУ, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й танковых бригад.

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.