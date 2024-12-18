КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине

Украинские военные могли убить или ранить "несколько сотен" военных КНДР. Их Северная Корея направила на помощь России в войне против Украины.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли значительные потери солдатам из КНДР на Курщине в результате операции, которая стала результатом совместной работы различных военных формирований и беспилотных авиационных комплексов.
- По данным украинской разведки, минимум 30 военных КНДР были убиты или ранены, а также пропали без вести трое северокорейских солдат.
- Подразделения КНДР понесли потери из-за отсутствия боевого опыта у своих солдат, как сообщил представитель Пентагона.
- Операция была проведена с использованием беспилотных авиационных комплексов и слаженной работы различных военных подразделений, что привело к уничтожению десятков военных из КНДР.
- Издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника сообщило, что Северная Корея потеряла несколько сотен солдат убитыми и ранеными в ходе боев на Курщине.
Северная Корея потеряла несколько сотен солдат убитыми и ранеными
Такую информацию дает издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.
К слову, 16 декабря представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области на прошлой неделе. По его словам, подразделения КНДР понесли потери, но детали о количестве убитых и раненых или других подробностях он не предоставил.
Украинские бойцы показали десятки уничтоженных на Курщине военных КНДР
Об этом сообщил основатель и командир спецподразделения беспилотных авиационных комплексов «Птицы Мадяра» Роберт Бровди (Мадяр).
Мадяр подчеркнул, что операция стала результатом слаженной работы пилотов FPV-дронов "Птиц" 414 оп, а также подразделений "Магура", 95-й ДШУ, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й танковых бригад.
Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.
Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.
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