КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине

КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине
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Источник:  Associated Press

Украинские военные могли убить или ранить "несколько сотен" военных КНДР. Их Северная Корея направила на помощь России в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли значительные потери солдатам из КНДР на Курщине в результате операции, которая стала результатом совместной работы различных военных формирований и беспилотных авиационных комплексов.
  • По данным украинской разведки, минимум 30 военных КНДР были убиты или ранены, а также пропали без вести трое северокорейских солдат.
  • Подразделения КНДР понесли потери из-за отсутствия боевого опыта у своих солдат, как сообщил представитель Пентагона.
  • Операция была проведена с использованием беспилотных авиационных комплексов и слаженной работы различных военных подразделений, что привело к уничтожению десятков военных из КНДР.
  • Издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника сообщило, что Северная Корея потеряла несколько сотен солдат убитыми и ранеными в ходе боев на Курщине.

Северная Корея потеряла несколько сотен солдат убитыми и ранеными

Такую информацию дает издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

Это первая оценка потерь среди северокорейских военных, воюющих на стороне России. Точное количество погибших остается неизвестным, однако источник АР отмечает, что КНДР понесла значительные потери из-за отсутствия боевого опыта у своих солдат.

К слову, 16 декабря представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области на прошлой неделе. По его словам, подразделения КНДР понесли потери, но детали о количестве убитых и раненых или других подробностях он не предоставил.

Украинские бойцы показали десятки уничтоженных на Курщине военных КНДР

Об этом сообщил основатель и командир спецподразделения беспилотных авиационных комплексов «Птицы Мадяра» Роберт Бровди (Мадяр).

Мадяр подчеркнул, что операция стала результатом слаженной работы пилотов FPV-дронов "Птиц" 414 оп, а также подразделений "Магура", 95-й ДШУ, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й танковых бригад.

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

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