КНДР могла втратити кілька сотень солдатів під час боїв на Курщині

Українські військові могли вбити або поранити "кілька сотень" військових КНДР. Їх Північна Корея відправила на допомогу Росії у війні проти України.

Північна Корея втратила кілька сотень солдатів убитими та пораненими

Таку інформацію надає видання з посиланням на високопоставленого військового чиновника.

Це перша оцінка втрат серед північнокорейських військових, які воюють на боці Росії. Точна кількість загиблих залишається невідомою, однак джерело АР наголошує, що КНДР зазнала значних втрат через відсутність бойового досвіду у своїх солдатів. Поширити

До слова, 16 грудня представник Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що північнокорейські військові брали участь у боях у Курській області минулого тижня. За його словами, підрозділи КНДР зазнали втрат, але деталі про кількість убитих і поранених або інші подробиці він не надав.

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Про це повідомив засновник та командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр).

Мадяр підкреслив, що операція стала результатом злагодженої роботи пілотів FPV-дронів "Птахів" 414 оп, а також підрозділів "Магура", 95-ї ДШВ, 36-ї бригади морської піхоти, 1-ї та 17-ї танкових бригад.

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.