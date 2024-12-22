На Курщине погиб грузинский доброволец — он воевал за Украину

В Курской области погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия. Он воевал на стороне Украины.

Что известно о Бадри Кварацхелии

Информацию о гибели подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

По имеющимся данным, командир подразделения "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия погиб в результате контактного боя на территории Курской области.

Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось в феврале 2022 года. С тех пор в поддержку Украины в борьбу присоединяются добровольцы из многих стран, в том числе из Грузии.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.