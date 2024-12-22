На Курщине погиб грузинский доброволец — он воевал за Украину

В Курской области погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия. Он воевал на стороне Украины.
Главные тезисы
- На Курщине погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия, воевавший за Украину под флагом подразделения Свободная Грузия.
- Грузинский национальный легион был создан для помощи Украине в сохранении независимости, став одним из самых крупных иностранных военных формирований в стране.
- Грузинские добровольцы сражаются за Украину как проявление солидарности и поддержки украинского народа в борьбе с агрессией России.
- Украинская победа имеет важное значение для Грузии, переживающей оккупацию собственных властей Россией и возбуждение уголовных дел на грузинских волонтеров в РФ.
- Присоединение грузинских добровольцев к войне в Курщине является свидетельством поддержки грузинского народа в борьбе за демократию, свободу и независимость Украины.
Что известно о Бадри Кварацхелии
Информацию о гибели подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.
По имеющимся данным, командир подразделения "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия погиб в результате контактного боя на территории Курской области.
Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину началось в феврале 2022 года. С тех пор в поддержку Украины в борьбу присоединяются добровольцы из многих стран, в том числе из Грузии.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
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