Хто може пришвидшити вступ України в НАТО — пояснення Зеленського

На переконання глави держави Володимира Зеленського, саме українські дипломати можуть пришвидшити процес приєднання країни до Альянсу, однак для цього потрібно дотримуватися певного алгоритму дій.

Українські дипломати виконують важливу місію

Президент звернувся до працівників українського дипвідомства з нагоди Дня дипломата.

Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що запрошення України в НАТО та членство в Альянсі є рішеннями винятково політичними.

Попри це, що важливо розуміти, сміливість лідерів у таких питаннях завжди базується на вимогах суспільної думки.

Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)

Коли суспільство робить крок уперед — лідеру держави, навіть представникам старої школи, складно залишатись на попередніх позиціях. Тому дуже важливо, щоб робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною. Володимир Зеленський Президент України

Що ще важливо зробити на цьому шляху

За словами Володимира Зеленського, українські дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть посприяти важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку

Він також наголосив, що йдеться про ті засоби, які працюють, а не просто ті, які видаються простими та зручними.

Фото: president.gov.ua

Партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини. Альянс для України — це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б’ємось на всіх потрібних рівнях, — пояснив глава держави. Поширити

До слова, майбутній президент США Дональд Трамп ніколи не приховував, що виступає проти членства України в НАТО.