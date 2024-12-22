Хто може пришвидшити вступ України в НАТО — пояснення Зеленського

На переконання глави держави Володимира Зеленського, саме українські дипломати можуть пришвидшити процес приєднання країни до Альянсу, однак для цього потрібно дотримуватися певного алгоритму дій.
Головні тези:
- Українські дипломати відіграють ключову роль у прискоренні вступу країни в НАТО.
- Необхідно розуміти, що запрошення та членство в Альянсі є політичними рішеннями.
- Важливим етапом на шляху до НАТО є співпраця українських дипломатів з іншими країнами та вплив на суспільну думку.
Українські дипломати виконують важливу місію
Президент звернувся до працівників українського дипвідомства з нагоди Дня дипломата.
Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що запрошення України в НАТО та членство в Альянсі є рішеннями винятково політичними.
Попри це, що важливо розуміти, сміливість лідерів у таких питаннях завжди базується на вимогах суспільної думки.
Що ще важливо зробити на цьому шляху
За словами Володимира Зеленського, українські дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть посприяти важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку
Він також наголосив, що йдеться про ті засоби, які працюють, а не просто ті, які видаються простими та зручними.
До слова, майбутній президент США Дональд Трамп ніколи не приховував, що виступає проти членства України в НАТО.
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