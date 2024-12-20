НАТО посилить свою присутність в Україні — коли це станеться

За словами старшого представника НАТО в Україні Патріка Тернера, протягом поточного року Альянс потроїв свою присутність в Україні й планує посилити її у 2025.
Головні тези:
- Альянс активно намагається реалізувати основні рішення Вашингтонського саміту НАТО.
- Євросоюз може відправити до 100 тис. військових до України.
- Очікується, що Брюссель може створити коаліцію з п'яти-восьми країн для введення миротворчих сил до України.
Що відомо про нові плани НАТО щодо України
Тернер звертає увагу на те, що Альянс "в тій чи іншій формі" присутній в Україні вже понад чверть століття.
За його словами, це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз йдеться про представництво НАТО.
Старший представник блоку додав, що це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО , але також відображає рішення, ухвалені до саміту.
За його словами, ключова ціль полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною. На цьому тлі вкрай важлива значна присутність сил блоку.
Євросоюз може відправити в Україну до 100 тис військових
Наразі члени блоку обговорюють можливість введення миротворчих сил до України.
Згідно з останніми даними, основу цих військ можуть скласти Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.
Журналісти дізналися про те, що миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн.
Попри це, оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.
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