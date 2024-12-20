НАТО посилить свою присутність в Україні — коли це станеться
Категорія
Україна
Дата публікації

НАТО посилить свою присутність в Україні — коли це станеться

НАТО
Джерело:  Інтерфакс-Україна

За словами старшого представника НАТО в Україні Патріка Тернера, протягом поточного року Альянс потроїв свою присутність в Україні й планує посилити її у 2025.

Головні тези:

  • Альянс активно намагається реалізувати основні рішення Вашингтонського саміту НАТО.
  • Євросоюз може відправити до 100 тис. військових до України.
  • Очікується, що Брюссель може створити коаліцію з п'яти-восьми країн для введення миротворчих сил до України.

Що відомо про нові плани НАТО щодо України

Тернер звертає увагу на те, що Альянс "в тій чи іншій формі" присутній в Україні вже понад чверть століття.

За його словами, це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз йдеться про представництво НАТО.

За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року, — наголосив представник Альянсу в блоці.

Старший представник блоку додав, що це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО , але також відображає рішення, ухвалені до саміту.

За його словами, ключова ціль полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною. На цьому тлі вкрай важлива значна присутність сил блоку.

Євросоюз може відправити в Україну до 100 тис військових

Наразі члени блоку обговорюють можливість введення миротворчих сил до України.

Згідно з останніми даними, основу цих військ можуть скласти Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.

Журналісти дізналися про те, що миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн.

Попри це, оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.

Очікується, що чисельність військових може скласти приблизно 40 000 осіб. Проте, враховуючи ротацію, яка включає підготовку підрозділів до розгортання і їхнє відновлення після служби, загальна кількість залучених військовослужбовців може досягти 100 000.

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