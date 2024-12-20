НАТО посилить свою присутність в Україні — коли це станеться

За словами старшого представника НАТО в Україні Патріка Тернера, протягом поточного року Альянс потроїв свою присутність в Україні й планує посилити її у 2025.

Що відомо про нові плани НАТО щодо України

Тернер звертає увагу на те, що Альянс "в тій чи іншій формі" присутній в Україні вже понад чверть століття.

За його словами, це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз йдеться про представництво НАТО.

За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року, — наголосив представник Альянсу в блоці. Поширити

Старший представник блоку додав, що це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО , але також відображає рішення, ухвалені до саміту.

За його словами, ключова ціль полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною. На цьому тлі вкрай важлива значна присутність сил блоку.

Євросоюз може відправити в Україну до 100 тис військових

Наразі члени блоку обговорюють можливість введення миротворчих сил до України.

Згідно з останніми даними, основу цих військ можуть скласти Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.

Журналісти дізналися про те, що миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн.

Попри це, оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.