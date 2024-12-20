НАТО усилит свое присутствие в Украине — когда это произойдет
Категория
Украина
Дата публикации

НАТО усилит свое присутствие в Украине — когда это произойдет

НАТО
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Источник:  Интерфакс-Украина

По словам старшего представителя НАТО в Украине Патрика Тернера, в течение этого года Альянс утроил свое присутствие в Украине и планирует усилить его в 2025 году.

Главные тезисы

  • Североатлантический союз активно пытается реализовать основные решения Вашингтонского саммита НАТО.
  • Евросоюз может отправить до 100 тыс. военных в Украину.
  • Ожидается, что Брюссель может создать коалицию из пяти-восьми стран для введения миротворческих сил в Украину.

Что известно о новых планах НАТО касательно Украины

Тернер обращает внимание на то, что Альянс "в той или иной форме" присутствует в Украине уже более четверти века.

По его словам, это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас речь идет о представительстве НАТО.

За этот год присутствие НАТО утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году, — подчеркнул представитель Альянса в блоке.

Старший представитель блока добавил, что это соответствует некоторым из основных решений Вашингтонского саммита НАТО, но также отражает решения, принятые на саммите.

По его словам, ключевая цель заключается в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной. На этом фоне крайне важно значительное присутствие сил блока.

Евросоюз может отправить в Украину до 100 тыс. военных

В настоящее время члены блока обсуждают возможность введения миротворческих сил в Украину.

Согласно последним данным, основу этих войск могут составить Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Журналисты узнали о том, что миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран.

Несмотря на это, оценка численности этих сил отличается, ведь многое зависит от определенных задач миссии.

Ожидается, что численность военных может составить около 40 000 человек. Однако, учитывая ротацию, включающую подготовку подразделений к развертыванию и их восстановление после службы, общее количество привлеченных военнослужащих может достигнуть 100 000 человек.

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