НАТО усилит свое присутствие в Украине — когда это произойдет

По словам старшего представителя НАТО в Украине Патрика Тернера, в течение этого года Альянс утроил свое присутствие в Украине и планирует усилить его в 2025 году.

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Тернер обращает внимание на то, что Альянс "в той или иной форме" присутствует в Украине уже более четверти века.

По его словам, это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас речь идет о представительстве НАТО.

За этот год присутствие НАТО утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году, — подчеркнул представитель Альянса в блоке. Поделиться

Старший представитель блока добавил, что это соответствует некоторым из основных решений Вашингтонского саммита НАТО, но также отражает решения, принятые на саммите.

По его словам, ключевая цель заключается в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной. На этом фоне крайне важно значительное присутствие сил блока.

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В настоящее время члены блока обсуждают возможность введения миротворческих сил в Украину.

Согласно последним данным, основу этих войск могут составить Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Журналисты узнали о том, что миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран.

Несмотря на это, оценка численности этих сил отличается, ведь многое зависит от определенных задач миссии.