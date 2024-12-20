НАТО усилит свое присутствие в Украине — когда это произойдет

По словам старшего представителя НАТО в Украине Патрика Тернера, в течение этого года Альянс утроил свое присутствие в Украине и планирует усилить его в 2025 году.
Главные тезисы
- Североатлантический союз активно пытается реализовать основные решения Вашингтонского саммита НАТО.
- Евросоюз может отправить до 100 тыс. военных в Украину.
- Ожидается, что Брюссель может создать коалицию из пяти-восьми стран для введения миротворческих сил в Украину.
Что известно о новых планах НАТО касательно Украины
Тернер обращает внимание на то, что Альянс "в той или иной форме" присутствует в Украине уже более четверти века.
По его словам, это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас речь идет о представительстве НАТО.
Старший представитель блока добавил, что это соответствует некоторым из основных решений Вашингтонского саммита НАТО, но также отражает решения, принятые на саммите.
По его словам, ключевая цель заключается в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной. На этом фоне крайне важно значительное присутствие сил блока.
Евросоюз может отправить в Украину до 100 тыс. военных
В настоящее время члены блока обсуждают возможность введения миротворческих сил в Украину.
Согласно последним данным, основу этих войск могут составить Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.
Журналисты узнали о том, что миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран.
Несмотря на это, оценка численности этих сил отличается, ведь многое зависит от определенных задач миссии.
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