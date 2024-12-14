Путин будет все знать. Генсек НАТО указал на серьезную ошибку Запада
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Путин будет все знать. Генсек НАТО указал на серьезную ошибку Запада

Рютте
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Источник:  Голос Америки

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западных лидеров прекратить публично обсуждать подробности возможного мирного соглашения между Украиной и Россией для завершения войны.

Главные тезисы

  • Важно избегать публичных обсуждений гарантий мира для Украины.
  • Рютте заявил, что поддержка Украины со стороны многих партнеров остается незыблемой, однако нужно действовать тщательно и осторожно.
  • По его словам, необходимость согласования мирного соглашения с российским диктатором требует стратегического и осмотрительного подхода к переговорному процессу.

Рютте советует политикам воздержаться от громких заявлений

По мнению генсека НАТО, крайне важно не разглашать подробности того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины.

Марк Рютте подчеркнул, что союзникам Киева лучше все же не раскрывать все козыри перед российским диктатором Владимиром Путиным.

Зачем сейчас эти разговоры по телевидению? Давайте делать это немного за закрытой дверью, потому что иначе, когда он (Владимир Путин — ред.) сядет за стол переговоров, он уже будет все знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного сомневаюсь, стоит ли отвечать на ваш вопрос (вопрос журналистов относительно деталей мирного соглашения — ред.).

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

При этом генеральный секретарь Альянса заверил, что поддержка Украины со стороны многих ее партнеров остается "незыблемой".

Без чего невозможно соглашение для завершения войны

Что важно понимать, генсек дал комментарий после того, как 12 декабря в Брюсселе выступил со своей первой большой программной речью на должности.

Во время нее Марк Рютте призвал не допустить договоренностей о мирном соглашении без привлечения в этот процесс нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Тогда же он отметил серьезную ошибку западных лидеров, которые прибегли к публичному обсуждению деталей гарантий безопасности и мира для Украины.

Здесь есть огромный риск, и риск заключается в том, что мы договариваемся между собой, как может выглядеть мирное соглашение без Владимира Путина за столом, — заявил Марк Рютте в ответ на вопрос о гарантиях мира для Украины.

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