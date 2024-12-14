Путин будет все знать. Генсек НАТО указал на серьезную ошибку Запада

Рютте советует политикам воздержаться от громких заявлений

По мнению генсека НАТО, крайне важно не разглашать подробности того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины.

Марк Рютте подчеркнул, что союзникам Киева лучше все же не раскрывать все козыри перед российским диктатором Владимиром Путиным.

Зачем сейчас эти разговоры по телевидению? Давайте делать это немного за закрытой дверью, потому что иначе, когда он (Владимир Путин — ред.) сядет за стол переговоров, он уже будет все знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного сомневаюсь, стоит ли отвечать на ваш вопрос (вопрос журналистов относительно деталей мирного соглашения — ред.). Марк Рютте Генсек НАТО

При этом генеральный секретарь Альянса заверил, что поддержка Украины со стороны многих ее партнеров остается "незыблемой".

Без чего невозможно соглашение для завершения войны

Что важно понимать, генсек дал комментарий после того, как 12 декабря в Брюсселе выступил со своей первой большой программной речью на должности.

Во время нее Марк Рютте призвал не допустить договоренностей о мирном соглашении без привлечения в этот процесс нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Тогда же он отметил серьезную ошибку западных лидеров, которые прибегли к публичному обсуждению деталей гарантий безопасности и мира для Украины.